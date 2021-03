Els demandants de feina al Bages van créixer el 40% entre març i abril del 2020

Un estudi del Consell Comarcal del Bages i de l'Ajuntament de Manresa revela que durant els mesos de març i abril del 2020 va augmentar un 40% el nombre de demandants d'ocupació al Bages. L'informe «L'impacte de la pandèmia de la covid-19 en la situació laboral de les persones de 45 anys o més» ha tingut el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte Ocupació + 45.

L'increment fort de demandants d'ocupació es va produir a l'abril a conseqüència dels nombrosos ERTO per la pandèmia. Els afectats per un ERTO van ser inscrits d'ofici i això va provocar que el nombre de demandants d'ocupació que no eren persones aturades augmentés un 90%. L'estudi assenyala que els expedients de regulació temporal d'ocupació afecten de manera generalitzada totes les franges d'edat. En les persones majors de 45 anys l'increment de l'atur registrat ha estat inferior que a la resta de franges. Entre gener i desembre del 2020 augmenta el nombre de demandants ocupats majors de 45 anys un 89%.

Pel que fa a diferències entre municipis de la comarca del Bages, l'informe constata que els nuclis rurals i amb menys població tenen més proporció de persones demandants d'ocupació de 45 anys o més en comparació de les d'àrees més industrialitzades del territori. A la meitat dels municipis del Bages més del 45% de les persones demandants d'ocupació es corresponen a la franja d'edat a partir de 45 anys i en situació d'ERTO. L'informe també incorpora una comparativa del Bages respecte a les comarques de la Catalunya Central.

L'estudi indica que les professions continuen tenint gènere. S'observen grans diferències entre homes i dones pel que fa al sector productiu i activitat. Un 72% de les dones demandants d'ocupació de 45 anys o més prové del sector serveis, davant del 50% dels homes. En el cas de la indústria la relació és a la inversa. Un 32% dels homes demandants d'aquesta franja prové del sector, davant del 21% de les dones.

En matèria de gènere, han augmentat els homes majors de 45 anys demandants d'ocupació durant el 2020, que han passat del 43% al 51%. I pel que fa als estudis, els augments més considerables s'han produït amb persones amb un nivell formatiu més alt, especialment entre les dones, que en aquesta franja d'edat tenen més formació que no pas els homes.

El document forma part de la línia estratègica de la Taula de la Formació del Bages que treballa per a la millora de la formació de diversos col·lectius específics, entre els quals, les persones de 45 anys o més. La consellera de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, apunta que «l'anàlisi obtinguda és una eina imprescindible per poder adaptar les polítiques ocupacionals definint millor el suport a aquest col·lectiu, un dels més afectats durant aquest últim any, des de totes les administracions locals de la comarca del Bages». La regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement de l'Ajuntament, Cristina Cruz afegeix que «aquest estudi ens servirà per seguir donant suport al col·lectiu de persones desocupades d'aquesta franja d'edat, que en molts casos tenen grans dificultats per reincorporar-se al mercat de treball i que gràcies a programes com Ocupació + 45 en els últims anys s'havia aconseguit una reducció notòria de la desocupació».