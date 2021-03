Iglesias assegura que la reforma de la Llei de l'Habitatge «tirarà endavant» perquè és un acord de govern

El vicepresident segon i líder de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar ahir que la reforma de la Llei de l'Habitatge «tirarà endavant». També va advertir ahir el PSOE que si aprova la nova llei amb els vots del PP, Yolanda Díaz, que serà la candidata de Podem a la presidència del Govern en les pròximes eleccions generals, «estarà més prop de ser presidenta».

«El PSOE no es pot permetre una llei que afavoreix els grans propietaris amb els vots del PP», va assenyalar ahir Iglesias en una entrevista a Las cosas claras de TVE. També va dir que la reforma «tirarà endavant» perquè és un acord de Govern «signat en públic». «Sánchez i jo van signar davant de tots els espanyols. No consentirem que es falti el respecte als ciutadans, tirarà endavant», va assegurar. Per al Iglesias, on s'han aprovat mesures per regular el preu del lloguer, com a Barcelona, «no només baixen els preus dels lloguer sinó que augmenta el nombre de contractes de lloguer».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va enviar una carta i el document al ministre de Transports i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, amb propostes que creu que ha de recollir el projecte de llei pel Dret a l'Habitatge. La carta i el document els va remetre com a alcaldessa, però les propostes no han estat consensuades amb el PSC, el seu soci de govern al consistori barceloní, segons fonts del grup municipal socialista. «Responen només als plantejaments dels comuns», van subratllat les fonts.

A la carta, a la qual ha accedit Efe, Colau mostra la seva preocupació «pel retard continu que s'està produint en relació amb la futura llei» i per les notícies que «contravenen l'acord de Govern en què s'estableix la necessitat de la regulació del lloguer», encara que es manifesta convençuda que «s'acabaran respectant».