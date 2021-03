Seat vol produir mig milió de cotxes elèctrics a Martorell i anuncia un nou model elèctric urbà per al 2025

Seat vol produir 500.000 cotxes elèctrics a l'any a la seva planta de Martorell per a tot el grup Volkswagen, però reclama un "compromís clar" de la Comissió Europea, a través dels fons europeus, per electrificar la planta. En una roda de premsa aquest dilluns, Seat ha anunciat que llançarà al mercat un nou vehicle elèctric urbà el 2025, que valdrà entre 20.000 i 25.000 euros, però encara no confirma que el model es fabriqui a Catalunya.

De fet, la planta de producció s'anunciarà "en els propers mesos", i la companyia vincula els plans a la implicació de la Comissió Europea i el govern espanyol. L'anunci s'emmarca en el projecte global de Seat amb una quinzena d'empreses més, i que inclou comptar amb una fàbrica de bateries.