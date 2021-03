Les 'start-up' de salut de Catalunya dupliquen la inversió en dos anys i sumen 226 milions d'euros el 2020

Les 'start-up' de salut de la BioRegió de Catalunya van sumar el 2020 una inversió de 226 milions d'euros, el doble respecte la xifra de només dos anys abans, quan es van aconseguir 112 milions d'euros. Les operacions més grans es concentren en els subsectors biotecnològics i de tecnologies mèdiques mentre que les companyies de 'digital health' són les que va experimentar un creixement més ràpid, amb una inversió que s'ha multiplicat per 2,6 el 2018 (34,5 milions d'euros). El director general de Biocat, Jordi Naval, ha destacat que es demostra la "bona salut" d'un sector "creixent, potent i que cada cop atrau més inversió i genera gran riquesa, potencial econòmic i impacte social". "Catalunya i Barcelona és un dels 'hubs' en salut amb més creixement d'Europa", ha afegit.

"Darrere aquestes dades, hi ha nous medicaments, noves vacunes, nous sistemes diagnòstics i noves solucions de salut", ha apuntat Naval, que ha celebrat la tendència a l'alça en la inversió en les 'start-up' en l'àmbit de la ciència i de la vida.

Aquestes són algunes de les dades recollides en el capítol 'Inversió en start-ups' de l'Informe de la BioRegió de Catalunya 2020 – Reptes en endavant que Biocat i CataloniaBio&Healthtec han presentat aquest dilluns al matí en roda de premsa. La principal font d'inversió durant el 2020 ha estat el capital risc, amb 140 milions d'euros repartits en 41 operacions, un 58% més que la xifra del 2019. Altres fonts han estat 54 milions d'euros en subvencions, 20 milions d'euros procedents del mercat borsari i uns 12 milions d'euros del 'crowdequity'. La xifra total recaptada el 2019 va ascendir a 123 milions d'euros, dels quals 59,44 procedien de fons de capital risc i 31,34 milions d'euros de subvencions, entre d'altres.

D'altra banda, l'informe destaca que el 62,2% del capital risc aixecat compta amb la participació de fons internacionals, presents en quatre de cada deu rondes de finançament. A més, la xifra dels inversors procedents de l'estranger s'ha multiplicat per cinc respecte el 2015, passant dels 14 als 73 el 2020. Per procedències, la majoria -42- són europeus, 22 dels Estats Units, 6 de l'Àsia i tres d'altres continents. D'entre les inversions aixecades més importants a nivell europeu, destaquen els 90,3 milions de Kurma Patners, els 86,8 milions d'euros d'Idinvest Partners o els 51,3 milions d'euros de Fund+.

Per la directora general de CataloniaBio & HealthTech, Judit Anido, l'exposició internacional "dona una idea com de competitius som davant altres països". Els fons internacionals que han invertit en empreses emergents catalanes tenen també base o són de Barcelona i Catalunya, segons ha comentat. Alguns d'aquests són, per exemple, Alta, Asabys, Ysios Capital, Nina Capital o Inveready, entre d'altres.

Per la seva banda, Naval ha subratllat que Catalunya i Barcelona és un dels 'hubs' amb més creixement d'Europa. "És un fet, no és flor d'un dia, sinó anys d'evolució. És feina feta en els darrers 10-15 anys, començant per la inversió en ciència bàsica, com diferents programes en formació d'investigadors. Aquest un pilar fonamental", ha afirmat el director general de Biocat, que celebra que la capital catalana "estigui de moda" i que els inversors hi vinguin a buscar innovació, entre d'altres.



Set empreses aixequen més de 10 milions d'euros

L'informe d'aquest també recull que set de les empreses d'aquest sector han aixecat més de 10 milions d'euros. Concretament, la llista d'empreses biotecnològiques són que les que han captat més recursos -142,6 milions d'euros en total- gràcies a tres operacions molt destacades i que representen quasi la meitat del total. Es tracta d'Ona Therapeutics (30 milions d'euros), Mynoryx Thearpeutics (25 milions d'euros) i Oryzon (20 milions d'euros).

Pel que fa els altres subsectors, als 142,6 milions d'euros aixecats per les empreses de biotecnologia, cal afegir els 44,7 milions d'euros en tecnologies mèdiques i els 34,5 milions d'euros en Digital Health, que en dos anys ha multiplicat per 2,6.

De cara als propers anys, la directora general de CataloniaBio & HealthTech, Judit Anido, ha assegurat que la tendència és que a mitjà o llarg termini el finançament i la inversió augmenti cada cop més en volum.

El sector de les ciències de la vida i la salut contribueixen en un 7,3% del PIB a Catalunya i l'ocupació de 230.000 persones, segons recull l'Informe, que també repassa altres indicadors macroeconòmics i d'innovació i aborda els reptes, les oportunitats i la visió per a la BioRegió els propers anys.

La presentació d'aquestes dades coincideixen amb la inauguració de la quinzena edició del BIO-Europe Spring, que s'havia de celebrar a Barcelona per quarta vegada després d'acollir aquest esdeveniment el 2010, 2013 i el 2017. El congrés se celebra des d'aquest dilluns i s'allargarà fins el 25 de març en un format 100% presencial i amb una destacada presència catalana, que suposa el 65% de la delegació espanyola.