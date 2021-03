CaixaBank i Bankia quedaran registrades com una sola entitat el pròxim 26 de març. Així ho han informat ambdues entitats en dos comunicats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), tot i que també han recordat que l'operació encara depèn de l'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i del govern espanyol.

En les notes remeses aquest dimarts, els dos bancs també han informat com serà l'intercanvi d'accions un cop consumada la fusió. En concret, els accionistes de Bankia rebran 0,6845 accions de CaixaBank per cada títol de l'entitat madrilenya. Per altra banda, està previst que les accions de la nova CaixaBank comencin a cotitzar a la borsa espanyola a partir del dilluns 29 de març.

Per poder fer front a l'operació, CaixaBank farà una ampliació de capital, tot i que el comunicat no especifica de quina quantitat es tracta. Durant el procediment, CaixaBank entregarà més de 2.000 milions de títols als accionistes de Bankia.