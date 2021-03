El CFP llança un cicle de formació orientat a la intel·ligència de negoci

El Centre de Formació Pràctica de Manresa posarà en marxa l'abril una nova proposta de formació centrada en la intel·ligència de negoci, una disciplina que busca analitzar i processar les dades que genera una empresa per prendre decisions que incideixin en una millora del negoci. La formació s'adreça a professionals de departaments de finances, que gestionen un gran volum de dades que, correctament analitzades, poden aportar informació molt interessant per a l'empresa. El cicle constarà de 4 blocs. El primer, que començarà el dia 19 d'abril, porta per títol «Anàlisi de dades i presa de decisions estratègiques en Excel». Aquest bloc consta de 30 hores de formació i es farà els dilluns i els dimecres de 18 a 21 hores. Els altres tres blocs se centraran en l'automatització i transformació de dades amb Power Query, la modelització i càlcul de dades per l'anàlisi empresarial amb Power Pivot i Dax, i l'anàlisi empresarial amb Power BI.