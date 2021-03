Seat exigeix suport al Govern central per fabricar mig milió d'elèctrics l'any

Seat s'ha proposat fabricar a Martorell més de 500.000 cotxes elèctrics a l'any si rep el suport del Govern espanyol i de la UE per tirar endavant els seus plans d'electrificació, que requereixen un «compromís nítid» en ajuts públics.

El president de Seat, Wayne Griffiths, va tornar a insistir ahir en la necessitat de comptar amb el suport de l'Executiu i li va posar deures per a aquest mateix 2021: incentivar la compra d'elèctrics, de manera que la quota de mercat pugi del 4 al 10% i més que triplicar els punts de recarrega, dels 8.000 actuals a 28.000 a tota Espanya. «Només quan això sigui realitat estarem preparats per localitzar tota la cadena de valor del cotxe elèctric, començant per la fàbrica de bateries. I Espanya necessita almenys una d'aquestes», va subratllar el primer executiu de Seat durant l'acte de presentació dels resultats de la marca del 2020.

En relació a la planta de bateries, va subratllar: «Tenim el pla i els socis més adequats i estem preparats per començar a invertir, però el suport del Govern central és necessari perquè el Grup Volkswagen prengui la decisió definitiva sobre la seva execució». «Espanya no pot permetre's perdre aquesta oportunitat històrica», va asseverar. Malgrat alertar que el grup Volkswagen encara no ha pres cap decisió sobre on situarà la gran fàbrica de bateries que planeja per al sud d'Europa, Griffiths es va mostrar esperançat que les converses amb el Govern central acabin per fructificar i que aquesta planta s'instal·li finalment en terra de l'Estat. A més d'aquesta megafàbrica de bateries, que podria donar servei a altres marques del grup a Europa, el directiu va recordar que farà falta una altra planta de muntatge que es vol situar «molt a prop» de la fàbrica de Martorell o bé a Barcelona.

Precisament, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va avançar ahir que en uns dies hi haurà noves incorporacions al consorci públic-privat que s'està configurant per muntar la primera fàbrica de bateries a Espanya. «Ja s'han sumat Volkswagen i Iberdrola, però són uns altres els actors que veureu en els propers dies que participaran d'aquest consorci», va apuntar la ministra, que va dir que la «rivalitat» i «competència» que existeix per la ubicació de la fàbrica és «molt sana» per fer que es presenten els millors projectes.

Els plans d'arribar a fabricar a Martorell més de 500.000 cotxes elèctrics a l'any s'emmarquen en l'estratègia Future Fast Forward amb la qual la marca pretén liderar l'electrificació en la indústria de l'automòbil a Espanya. A Martorell, es fabricarien elèctrics urbans per a les diferents marques del grup Volkswagen i l'assemblatge començaria el 2025, tot i que no s'arribaria a la xifra de 500.000 en aquest any, sinó de manera progressiva, conforme se substitueixin els models de combustió pels de zero emissions.

En el marc d'aquests plans, Seat ha anunciat que llançarà un vehicle elèctric urbà el 2025, que tindrà un preu d'entre 20.000 i 25.000 euros, tot i que no ha desvelat si es produirà a la planta de Martorell o en qualsevol altra del Grup Volkswagen. El consorci alemany, al qual pertany Seat, decidirà «en els propers mesos» on es produirà aquest vehicle, que Griffiths espera que s'assembli a Martorell. L'executiu va avançar que molt probablement aquest primer vehicle no serà de la marca Seat sinó de Cupra, la filial de Seat que preveu ja llançar el seu primer elèctric cent per cent a la fi d'aquest any (Cupra el Born) i que comercialitzarà un segon (Cupra Tavascán) el 2024.

Per dur a terme tots aquests plans, Griffiths admet que el consorci necessita, a més del suport del Govern espanyol i la UE, el concurs de centres tecnològics, proveïdors i empreses de diferents àmbits.

Seat va tancar el 2020 amb un resultat negatiu després d'impostos de –194 milions, enfront dels 346 milions de benefici registrats el 2019, frenant en sec un cicle positiu dels últims cinc anys.