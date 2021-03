Unió de Pagesos arriba a les eleccions amb un clam contra la ingerència fotovoltaica

Unió de Pagesos (UP) va presentar ahir el seu programa per a la Catalunya central per a les eleccions agràries d'aquest dijous i divendres, en una roda de premsa a Manresa, en què va incidir, entre d'altres qüestions, en una denúncia dels projectes de parcs fotovoltaics i eòlics al Bages, «no implicats amb el territori i que encareixen el sòl agrari», segons el sindicat.

Josep Guitart, coordinador al Bages d'UP, va explicar que hi ha una «allau de pressió» per reconvertir terreny agrari en camps fotovoltaics amb l'argument del canvi climàtic. Els promotors del s projectes ofereixen fins a 10 vegades més del valor de l'arrendament dels terrenys, va dir Guitart, que va afirmar que la implantació d'instal·lacions energètiques al territori «posa en risc el 15% de la terra de cultiu i el 20% dels llocs de treball». Guitart va recordar que a la comarca s'han instal·lat, en 100 anys, 1.450 hectàrees de polígons, mentre que ara, amb l'aixopluc de l'Estat i l'immobilisme del departament d'Agricultura de la Generalitat, es pretenen crear 2.250 hectàrees de parcs fotovoltaics en cinc anys. «Els impugnarem tots», va dir Guitart, que va insistir que aquests projectes, promoguts per grans empreses, «hipotequen el territori per molts anys i sense poder-hi dir res».

El sindicat va recordar que al territori central està al capdavant de la lluita contra el projecte de macropolígon a la Conca d'Òdena i que defensa el medi agrari davant el desdoblament de la C-16 entre Bagà i Guardiola. També ha aconseguit, van apuntar Guitart, Joan Vidal (coordinador a l'Anoia), Ramon Soler (coordinador a Osona) i Joan Caball (el coordinador nacional del sindicat), que el Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves al llarg dels rius Llobregat, Cardener i Anoia tingui en compte al patrimoni agrari i forestal, i que ha destapat el cas de les immatriculacions de l'Església, entre d'altres. «No només representem la pagesia, sinó interessos socials», va dir Joan Caball.

Les eleccions se celebren dijous, per a les entitats jurídiques, i dijous i divendres per a les persones físiques. Hi són cridats 20.609 professionals del sector.