L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya central explica un projecte berguedà a Europa

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central participa avui en la 35a Conferència Anual CEFEC «L'economia social estimulant el potencial transformador de comunitats» que organitza la Xarxa Europea de Ciutats i Regions de l'Economia Social. Blanca Pellicer, tècnica de l'Ateneu Cooperatiu, hi explicarà el model català d'ateneus cooperatius i l'acompanyament que s'ha fet en els últims mesos a la Cooperativa Energètica del Pedraforca. A la sessió també hi intervindrà Lluís Marco, soci de la cooperativa. Pellicer i Marco hi explicaran, a partir de l'exemple de la Cooperativa Energètica del Pedraforca, el model de cooperació público-privada en el desenvolupament de projectes d'economia social verda a Catalunya.La Cooperativa Energètica del Pedraforca, constituïda el 12 de novembre, té per objectiu abastir d'energia Saldes.