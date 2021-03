Les marques més valuoses de l'Estat perden valor i Mercadona baixa l'1%

El valor de les cent marques més valuoses d'Espanya ha baixat el 2021 el 13,4%, fins als 102.300 milions d'euros afectat per la irrupció de la pandèmia, segons l'informe anual de Brand Finance, en el qual, dins del ´top 10', Mercadona baixa l'1%.

El segment de supermercats creix de mitjana en valor de marca el 6% amb Mercadona en setena posició del ránking general i la primera del sector, amb 4.072 milions, el 10,2% menys que el 2020.

Santander, Zara i Movistar repeteixen com les marques més valuoses, i acumulen una dècada entre les cinc primeres del ránking, en el qual han entrat set noves marques, i que lidera de nou Banc Santander, amb un valor de 12.150 milions, i destaca Dia com la que més valor guanya en un any (40,8%) de les només disset que milloren. Les set marques que s'incorporen per primera vegada són Puleva, que es col·loca en el lloc 72; Chufi (82), MasMóvil (90), Cintra (93), OHL (94), Pepephone (96) i Campsa (100). El ´top 10' l'integren Santander (-23%), Zara (-15%), MOVISTAR (-23%), BBVA (-23%), El Corte Inglés (-12%), Iberdrola (+1%), Mercadona (-1%), Mapfre (-14%), Repsol (-14%) i CaixaBank (-12%).

La directora gerent de Brand Finance España, Teresa de Lemus, va advertir ahir que, si es continua prolongant, la tendència negativa del valor de marca tindrà un «impacte molt dur en els comptes de resultats». Per sectors, totes les marques d'hotels, oci i turisme del ránking han disminuït en valor de marca, encara que la majoria han augmentat en fortalesa de marca (que té també en compte la inversió en màrqueting, el patrimoni de marca i els resultats financers), la qual cosa segons l'informe reflecteix la noció que les marques de viatges no han disminuït i que els consumidors continuen ansiosos per reprendre els viatges internacionals.

Com moltes altres aerolínies afectades per la pandèmia de Covid-19, Ibèria redueix un 32,5% el seu valor de marca i un 1,43% la seva fortalesa de marca i Vueling cau un 38,5% i la seva fortalesa un 7%. Quant a l'oci i amb els estadis tancats durant mesos, LaLiga manté el lloc 36 entre les marques més valuoses.