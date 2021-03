Foment proposa vacunar a les empreses per accelerar el procés d'immunització

Foment del Treball ha defensat aquest dijous que les empreses poden incorporar-se al pla de vacunació massiva presentat pel Departament de Salut per "accelerar la vacunació de la població". En un comunicat, la patronal informa que en els propers dies presentarà una proposta detallada per garantir que el món empresarial pot contribuir "amb totes les garanties logístiques i sanitàries" i amb el màxim de "rigor" a la campanya d'immunització contra la covid-19. En aquest sentit, Foment recorda que hi ha empreses a Catalunya que tenen serveis sanitaris interns o contractats que poden ajudar a donar velocitat a la campanya de vacunació.

Les empreses, explica Foment, "estan disposades a assumir tots els criteris i requeriments de l'administració pública per contenir la pandèmia, protegir als treballadors i recuperar la desitjada normalitat des del punt de vista sanitari i econòmic".

Segons la patronal, una vacunació gestionada per les empreses "no trenca l'efecte bombolla dels centres de treball i contribueix a no tensionar el sistema sanitari davant la falta de professionals".