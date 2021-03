El sector del camp escull avui i demà digitalment els seus representants

Aquest matí a les 9 es dóna el tret de sortida a les eleccions agràries, les primeres que se celebren amb el 100% del vot electrònic. Al conjunt del territori hi haurà disponibles 209 punts d'assistència al vot electrònic. Divendres només es podrà votar de forma virtual i les urnes es tancaran a les sis de la tarda. Un cens de més de 20.000 persones vinculades al sector agrícola podrà votar entre les candidatures d'UP, JARC, Asaja i UPA per determinar el seu grau de representativitat a una trentena d'òrgans col·legiats en què el sector té presència, com ara la Taula Agrària, les Taules Sectorials (de la Fruita, de la Flor i Planta Ornamental o de l'Oli, entre d'altres), el Consell Català de l'Alimentació, el Consell de Caça de Catalunya, o les Juntes Consultives de les Reserves Nacionals de Caça.

La representativitat s'estableix a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura. El percentatge necessari per adquirir la condició d'organització professional representativa és del 15% dels vots vàlids emesos en les eleccions. La llei marca en cinc anys el termini entre convocatòries i als passats comicis que es van celebrar el 28 de febrer de 2016 la participació va ser del 53,9% sobre un cens de 26.001 persones electores. S'hi van presentar tres candidatures: Unió de Pagesos, que va obtenir un 56,8% dels vots, JARC amb el 27,5%, i Asaja amb el 12,8% que es va quedar sense representació. Enguany el cens ha baixat i s'ha situat en 20.609 persones, de les quals 18.022 són físiques i 2.587 són jurídiques. Puja el nombre de candidatures que s'hi presenten i a banda d'UP, JARC i Asaja també hi ha la Unión de Pequeños Agricultores i Ganaderos (UPA).

En el cens hi ha persones electores a 895 municipis dels 947 de Catalunya, el 94,5%. El que té més persones electores és Lleida, amb 517, seguit d'Alcarràs, amb 428, tots dos al Segrià. El tercer municipi amb un cens més alt és Batea, a la Terra Alta, amb 243 persones electores. Hi ha 22 municipis amb més d'un centenar de persones electores. Així mateix, hi ha 47 municipis amb una sola persona electora, 44 municipis amb 2 persones electores i 52 municipis sense cap persona electora (el 5,5%).

La plataforma de votació electrònica, adjudicada a MINSAIT-INDRA, comprèn tot el cicle electoral, des de l'autenticació del votant, el secret del vot, la unicitat del vot, la integritat, la seguretat, l'accessibilitat i l'auditabilitat.