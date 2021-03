El surienc Josep Macià assumeix la presidència de la bagenca Denso

El surienc Josep Macià Rieradevall assumirà formalment el proper 1 d'abril la presidència de Denso Barcelona, la planta santfruitosenca de la multinacional japonesa. El fins ara president, el manresà Josep Manel Giménez, ha estat promocionat dins la companyia i s'integrarà al consell d'administració de la central europea de la multinacional, amb seu a Amsterdam, des d'on dirigirà l'àrea corporativa i productiva per al conjunt del continent.

Macià serà el segon president del territori de Denso Barcelona després de l'entrada de Giménez el 2015. El relleu d'un màxim directiu no japonès per un altre també del territori és un fet insòlit en el conjunt de la companyia, on només dues persones que no són del país nipó estan al màxim nivell directiu global de la multinacional. El tercer serà Giménez.

«És un doble reconeixement» i una «demostració de confiança» en la tasca duta a terme en els darrers anys a Sant Fruitós, diu Josep Macià. Des que Giménez va assumir la presidència, la planta bagenca ha passat de 260 milions d'euros de facturació a 344 enguany, i ha ampliat la seva plantilla en 250 persones, fins a les prop de 1.100 (comptant els treballadors temporals) de l'actualitat.

La planta, especialitzada en l'electrònica per a l'automoció, va tornar després de l'estiu passat a les xifres precovid quant a producció i nombre de treballadors. A més, gaudeix del coixí de seguretat de Toyota (la matriu del grup) quant a les garanties en el manteniment de l'estocatge, un enorme obstacle en altres empreses i sectors industrials. Amb tot, haurà facturat el 15% menys que el 2019 i posposa «en tres o quatre anys» el seu objectiu d'arribar als 400 milions d'euros.

Després de les darreres milionàries inversions a la planta, ara és moment de «consolidar la feina dels últims anys», diu Macià. En un moment de gran transformació del sector de l'automoció, Denso Barcelona es prepara per «adaptar-se al canvi de model, a l'electrificació, la nova mobilitat i el cotxe autònom», explica el nou president de la planta. La fàbrica bagenca incidirà en els processos de digitalització i automatització per ser competitiva, diuen Macià i Giménez, en el nou paradigma de «negoci transversal, amb més col·laboració entre partners», en què «més que cançons soles, cal compondre una simfonia», diu Giménez. «És el canvi que vindrà en cinc o deu anys», avança.

La planta preveu una «situació estable» per als propers exercicis, quant a volum de vendes (compta acabar el 2021 amb 378 milions d'euros) i quant a evolució de la plantilla, però assegura reforçar el seu «compromís amb el territori», com confirmen la seva més sòlida implicació amb la Cambra de Comerç o la patronal metal·lúrgica. «Som davant d'una oportunitat per al territori», coincideixen Macià i Giménez, que confien que l'empresa aporti un gra de sorra en la transformació del Bages en una comarca més sensible a «la digitalització, la sostenibilitat i la formació» per «fer-la atractiva a l'exterior».