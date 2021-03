ARaymond Tecniacero prepara el seu trasllat de Sant Fruitós a Sallent

La bagenca ARaymond Tecniacero ha signat ja l'acta d'inici d'obra de la primera fase de la seva nova fàbrica, que estarà ubicada al polígon Plans de la Sala de Sallent. En aquestes noves instal·lacions, en un solar de propietat de 47.000 metres quadrats, l'empresa concentrarà tota la seva activitat, ara repartida entre Sant Fruitós de Bages i Sallent.

La primera fase consisteix en la construcció del magatzem, de 5.000 metres quadrats, i es preveu tenir-lo enllestit a finals d'any. Larix n'ha fet el disseny i Cots i Claret executa l'obra. L'empresa no ha revelat la inversió que suposa aquesta nova instal·lació.

Amb tot, no hi ha previsió, ara mateix, de l'inici de la segona fase, segons explica Carel Lammers, el director general de l'empresa. «Són moments d'incertesa, de volatilitat alta, tot i que hem millorat respecte del que prevèiem l'any passat», diu Lammers, que avança que el calendari de construcció de la fase 2 (la fàbrica i la zona d'oficines, que ja estan dissenyades) es marcarà a finals d'aquest 2021. En total, es preveu que la nova construcció ocupi 22.000 metres quadrats, 12.000 més que en l'actualitat. Un cop acabat, l'espai destinat a producció doblarà la seva superfície: de 4.000 a 8.000 metres quadrats, i el magatzem passarà de 5.000 a 11.000 metres quadrats.

«La nova construcció», assegura Lammers, «és una clara aposta pel futur de ARaymond Tecniacero al Bages per seguir desenvolupant l'empresa».

Amb la nova fàbrica, l'empresa bagenca guanyarà espai i podrà centralitzar tota l'activitat (ara, part del magatzem està ubicat en una nau, de lloguer, al mateix polígon dels Plans de la Sala), i prepara el trasllat just en un moment en què s'obre al sector de l'energia fotovoltaica. ARaymond Tecniacero, especialitzada en la fabricació de fixacions, tant per a l'automoció com també per a la indústria en general, entra en un sector emergent (en el qual, però, el grup al qual pertany ja té una llarga experiència), i hi pretén aportar la facilitat de muntatge de les estructures mitjançant els seus clips. El seu mercat serà bàsicament al conjunt de la península, atès que, apunta Lammers, dels deu grans fabricants d'estructures per a plaques solars, quatre són espanyols.

ARaymond Tecniacero afronta aquesta potent inversió quan ja es veu certa sortida a la pandèmia. «Aquest any està sent millor fins i tot del que esperàvem. Estem el 9% per sobre de la facturació prevista», assegura Carel Lammers. «No es venen tants cotxes, però els fabricants estan demanant molt estoc», diu el director general de l'empresa bagenca. De fet, la companyia preveia afrontar la primera fase de les obres l'any passat, però l'arribada del covid va frenar les intencions, que es reprenen ara.

ARaymond Tecniacero, que preveu obtenir la certificació internacional mediambiental LEEDS, té 150 empleats al Bages. El 2019, va facturar 50 milions d'euros, set més que el 2020. La caiguda del 14%, però, destaca Lammers, va ser menor que el de la producció de vehicles a Europa Occidental (-25%), «gràcies al guany en quota de mercat». El grup francès ARaymond, al qual pertany l'empresa bagenca, va facturar l'any passat més de 1.000 milions d'euros.