La Catalunya Central tanca el primer dia de votacions agràries amb el 21% de participació

Un total de 542 electors dels 2.588 registrats a la vegueria central (el 20,94%) van exercir ahir el seu dret a vot en les eleccions agràries, que per primera vegada en la història se celebren de manera 100% telemàtica. Al Bages, el percentatge de participació, a les 6 de la tarda, havia estat del 21,19%, amb 100 dels 472 electors havent votat. A l'Anoia la participació va ser del 30,75% (123 de 400), al Berguedà, del 20,37% (87 de 427) i al Solsonès, del 24,63% (99 de 402), segons les dades del DARP. A tot el país estan cridats a participar a les eleccions 20.609 professionals del sector, que poden escollir entre quatre candidatures: UP, JARC, ASAJA i UPA, dels quals els que obtinguin un mínim del 15% obtindran representació als òrgans col·legiats de l'administració.

Per als comicis, tot i ser totalment electrònics, s'han habilitat diversos punts d'assistència al vot, en els quals es va registrar ahir molt poc moviment. Al Bages, es donava assessorament a Cardona, Fonollosa, Manresa, Sallent i Sant Mateu de Bages. A l'Anoia era a Calaf, Igualada, La Llacuna i Piera; al Berguedà els punts es van habilitar a Avià, Berga, Casserres, Guardiola de Berguedà, Montmajor i Puig-reig; mentre que a Solsona l'assessorament es facilitava a Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós i Solsona.

La jornada es va iniciar amb incidències en la plataforma de votació electrònica, que van complicar el desenvolupament de les primeres hores dels comicis. Fins al migdia, els electors es van trobar amb dificultats a l'hora d'emetre el seu vot, ja fos de forma remota o en algun dels 209 punts d'assistència al vot electrònic habilitats per Agricultura arreu del país. En aquests punts, especialment a la zona de Lleida, es van formar cues i algunes de les persones van acabar marxant sense haver pogut votar. Per això, la junta electoral va decidir allargar dues hores l'obertura dels punts d'assistència, que van tancar finalment a les 20 h i no a les 18 h com estava previst. Avui se celebra la segona jornada de vot.