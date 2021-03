El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya cau un 16% anual al gener, fins a 4.690

El nombre d'hipoteques sobre habitatges a Catalunya ha caigut un 16% interanual al gener, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total, en el primer mes de l'any es van signar 4.690 hipoteques, un 8,2% més respecte al mes anterior. El capital prestat per a la constitució de les hipoteques va ser de 758,3 milions d'euros, un 6,8% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat, però un 10% superior respecte a desembre de 2020.

A l'Estat, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha estat de 27.518, un 31,6% interanual menys. Per la seva banda, l'import mitjà ha estat de 129.003 euros, un augment del 13,5%.Catalunya ha estat la segona comunitat amb més hipoteques constituïdes sobre habitatges al gener, per darrere d'Andalusia (5.591), però per davant de la Comunitat de Madrid (4.349).

Així mateix, Catalunya és també una de les comunitats amb menys descens interanual en el nombre d'hipoteques. De fet, només està precedida per Cantàbria (-5,3%), Extremadura (-11,4%) i el País Basc (-12,4%). En aquest sentit, la caiguda registrada a Catalunya és molt menor a l'impacte en la mitjana estatal (-31,6%) o el descens registrat a la Comunitat de Madrid (-49,8%).

Respecte al capital prestat, Catalunya se situa també en segona posició a tot l'Estat, en aquesta ocasió per darrere de la Comunitat de Madrid (780,7 milions d'euros) i per davant d'Andalusia (614 milions).

Per naturalesa de la finca, a Catalunya s'han signat 4.690 hipoteques sobre habitatges; 5.825 hipoteques sobre finques urbanes; 46 hipoteques sobre solars, i 1.089 sobre altres urbanes. A L'Estat, les xifres han estat de 27.518 sobre habitatges; 35.557 hipoteques sobre finques urbanes; 609 sobre solars i 7.430 sobre altres urbanes.