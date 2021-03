Catalunya rebrà 993,3 milions d'euros en ajudes directes a les empreses

Catalunya rebrà 993,3 milions d'euros dels 5.000 milions per a ajudes directes a les empreses inclosos en el reial decret llei aprovat pel Congrés dels Diputats entre crítiques de tots els grups parlamentaris, que exigeixen que s'ampliïn les 95 activitats econòmiques beneficiàries. La suma que disposarà la Generalitat és la segona major del conjunt de les autonomies, excepte Balears i Canàries, que es repartiran altres 2.000 milions. Andalusia, amb 1.109,2 milions, encapçala la llista en la qual la comunitat de Madrid és la tercera, amb 679,3 milions.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir l'ordre ministerial en la qual es detalla l'assignació de recursos per territoris que atén els mateixos indicadors i a la mateixa ponderació que el repartiment dels fons europeus React EU, però actualitzats a la data de publicació del reial decret llei. Dues terceres parts de l'import es distribueixen pel pes relatiu de l'indicador de renda de cada autonomia i ciutat autònoma. Dues novenes parts es distribueixen segons l'indicador de desocupació i una novena part per l'indicador de desocupació juvenil. Dels 2.000 per als arxipèlags, els més afectats per la crisi de la covid pel pes del turisme, 1.144 milions van a Canàries i 855,7 milions, a Balears.