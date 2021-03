El BBVA recicla gairebé 90.000 targetes a Espanya en tres mesos

El BBVA ha creat un procés de recollida de targetes de crèdit o dèbit per al seu reciclatge a Espanya per tal de fomentar l'economia circular.

Aquesta iniciativa, que ha vist la llum a final de desembre i que permet que els clients de BBVA lliurin les seves targetes danyades o caducades a les oficines, ha possibilitat el reciclatge d'un total de 85.962 targetes, segons explica l'entitat en un comunicat. Això suposa una reutilització del 90% de les matèries primeres que les componen per produir nous productes.

De mitjana, BBVA emet aproximadament un total de 950.000 targetes al trimestre -3.800.000 l'any-, ja sigui per caducitat, robatori, pèrdua o nova emissió. En aquesta primera recollida, s'ha reciclat al voltant del 10% de la mitjana total trimestral.

Gràcies a un acord de col·laboració amb les fundacions mediambientals Ecoasimele i Ecopilas, totes dues integrades a Recyclia, l'entitat més gran administradora de residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles i lluminàries d'Espanya, BBVA ha impulsat el reciclatge de gairebé 90.000 targetes recollides des de final del 2020, el que equival a la reducció de 447 quilos d'aquests residus, segons les dades que facilita el banc.

El reciclatge de la targeta de BBVA i la recuperació dels elements que les componen ha permès reutilitzar «gairebé de manera íntegra» les targetes recollides, fet que permet donar una segona vida a les seves matèries primeres per crear altres materials o per generar energia mitjançant la crema del 3,8% del material usant maquinària controlada per l'emissió de gasos nocius, puntualitza l'entitat bancària.

A més, diu el BBVA, «la recollida selectiva d'aquestes targetes facilita la gestió dels residus a les plantes de reciclatge».

«Accions com el reciclatge de les targetes i l'impuls de l'economia circular reflecteixen una vegada més el nostre clar i ferm compromís amb la societat i amb el respecte a la natura», subratlla Roberto Pagán, responsable de mitjans de pagament de BBVA Espanya en la mateixa nota.