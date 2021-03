El CFP té a punt una vintena de propostes formatives per al tercer trimestre del curs

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ja té a punt la proposta formativa per al darrer trimestre del curs, adreçada a professionals del sector industrial del Bages, i molt especialment de la indústria del metall. En total, s'oferiran una vintena de cursos entre els mesos d'abril i de juny, bona part dels quals són subvencionats per als treballadors del sector o per a persones que estiguin a l'atur. L'oferta de cursos per aquest trimestre combina les formacions presencials amb els cursos on-line i els que es fan en les dues modalitats.

Entre els cursos subvencionats adreçats a professionals de les empreses del metall n'hi ha de disseny 3D amb Catia, electricitat industrial, plegadora CNC, autòmats, nòmines i seguretat social, mecanització amb CNC, soldadura o robòtica, entre altres. També inclou el cicle d'intel·ligència de negoci, on s'ensenyarà a processar i analitzar les dades de l'empresa per aplicar-les en una millor gestió del negoci, i un programa de desenvolupament d'organitzacions àgils que es fa en col·laboració amb QRM Institute, entre d'altres.