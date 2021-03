La Generalitat va tancar el 2020 amb un dèficit del 0,4% tot i la pandèmia

La Generalitat va tancar l'any passat amb un dèficit de només el 0,4% del PIB tot i la pandèmia després d'una sèrie d'ajustos comptables, com les inversions i rebaixes de preus realitzades per les concessionàries de les autopistes per import de 225 milions; pel canvi de criteri en la comptabilització dels fons europeus al desembre del 2020, que es tradueix en un ingrés de 238 milions que no es produirà fins el 2021; i pel tancament en superàvit d'algunes entitats de Salut (289 milions).

En termes absoluts després d'aquests ajustos, els comptes van tancar amb un dèficit de 768 milions d'euros. Sense aquestes circumstàncies, el dèficit real hagués sigut del 0,9% (-1.870 milions d'euros).

La Generalitat va tancar el 2020 amb una despesa no financera executada rècord, de 32.151 milions d'euros, un 19% més que el 2019, és a dir, 5.079 milions d'euros per fer front a l'impacte de la covid. La despesa va créixer en tots els Departaments, en especial a Salut, en 2.861 milions (+27,2%), fins als 13,392 milions. La majoria -2.029 milions- es van dedicar a la covid i 832 a altres partides no relacionades amb la pandèmia.

També destaquen els increments en altres departaments, com el de Territori (+33%) per fer front a la caiguda de la demanda del transport públic o en el de Treball (+18%) i Empresa i Coneixement (+23,9%) per les ajudes a diferents sectors afectats. També va ser molt important l'augment en Cultura (+45,9%).

En conjunt, l'impacte de la covid-19 a les finances de la Generalitat va sumar 4.761 milions d'euros, dels quals 3.638,2 milions van correspondre a una major despesa per fer front a la pandèmia i 1.123,2 milions per ingressos no percebuts arran de la caiguda de l'activitat econòmica.

D'altra banda, al voltant d'una quarta part de la despesa per la covid-19, uns 880 milions d'euros, es va destinar als ajuts directes als sectors més afectats, una partida que la Generalitat té previst prorrogar de cara al 2021. Fins al primer trimestre, s'han mobilitzat 618 milions i en tota la pandèmia 1.720 milions d'euros, xifra que situa l'ajuda per càpita en 221 euros, davant Castella-La Manxa i el País Valencià, que se situen en segon i tercer lloc, amb 118,3 euros i 114,8 euros, respectivament.

Pel que fa els ingressos no financers, també van créixer, fins als 30.281 milions d'euros.