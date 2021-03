Govern i Endesa acorden saldar el deute de quaranta milions de 35.518 famílies

La Generalitat i Endesa han arribat a un acord històric pel qual condonaran el deute de 35.518 famílies vulnerables en situació de pobresa energètica des de 2015, una xifra que ascendeix a uns 38,7 milions d'euros, dels quals 10,6 milions els assumiran les administracions.

Així ho van anunciar ahir en roda de premsa el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el titular d'empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que van explicar que Endesa renuncia a emprendre accions legals contra aquestes famílies vulnerables.

En virtut d'aquest acord, en el qual entitats socials com l'Aliança contra la Pobresa Energètica han tingut un paper decisiu, la companyia assumirà el total del deute generat entre 2015 i 2018 -17,4 milions-, la meitat de la corresponent a 2019 i 2020 -10,6 milions- i es compromet a fer-se càrrec del 50% de la que s'acumuli a partir de l'1 de gener de 2021.

El restant de les factures endarrerides corresponents a 2019 i 2020 es repartirà entre la Generalitat (75%) i les administracions locals (25%), que també faran front a la meitat del deute de les famílies vulnerables a partir d'aquest any.

«Les famílies en situació de pobresa energètica amb un deute acumulat des de 2015 no hauran de pagar-la i ningú serà portat als tribunals per això», ha asseverat Homrani, qui ha garantit que d'aquesta manera es posa fi també als processos judicials en marxa relacionats amb aquest assumpte.

Amb aquest acord, la Generalitat donarà resposta a les famílies vulnerables a les quals des de 2015 la llei impedia que se'ls tallés la llum però que seguien acumulant impagaments que, en paraules del conseller, «se'ls podien exigir en qualsevol moment».

L'aliança s'ha plasmat en la signatura de tres documents, un conveni regulador entre el Govern i Endesa de cara al deute futur, un altre per condonar l'existent i un tercer entre la Generalitat i administracions, com diputacions i l'Ajuntament de Barcelona, per dividir-se la suma corresponent. A partir d'ara Endesa durà a terme una «promoció activa» del bo social, oferirà auditories energètiques gratuïtes a les famílies en risc d'exclusió i instal·larà comptadors temporals en llars vulnerables els membres de les quals estiguin empadronats per preservar la seva «seguretat i salut».

Tremosa va destacar la importància d'aquesta iniciativa en un context de pandèmia que ha disparat el deute de moltes famílies, un projecte que contribuirà, va di, a la «desjudicialització».