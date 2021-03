La confiança en l'economia europea repunta «amb força» el mes de març

La confiança en l'economia europea ha augmentat «amb força» el març. Segons les dades de la Comissió Europea de Sentiment Econòmic, l'optimisme s'ha incrementat en 6,9 punts a la Unió Europea el març i en 7,6 punts a l'eurozona. Així, la confiança en l'economia europea se situa per primer cop des de l'esclat de la covid-19 al nivell de la mitjana dels darrers anys. El març també han augmentat les perspectives d'ocupació tant a l'eurozona com en el conjunt del bloc comunitari. De les grans economies de la zona euro, a Alemanya és on més augmenta l'optimisme econòmic, seguida d'Espanya, França i Itàlia. Als serveis és on més augmenta la confiança el març, seguit del comerç minorista i la indústria. Malgrat ser la que menys puja aquest mes, l'optimisme econòmic en el sector de la indústria ja està a nivells previs a la pandèmia.