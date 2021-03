La Federació de Municipis reclama al Govern un pla de reindustrialització

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) reclama un pla de reindustrialització de Catalunya per «frenar el degoteig de tancaments, deslocalitzacions i l'empobriment del teixit empresarial». L'associació alerta de la pèrdua de milers de llocs de treball i avisa d'un impacte econòmic i social «devastador» en el benestar de tot Catalunya. Per aquest motiu, reclama un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva transformació i eviti la pèrdua massiva de llocs de treball. Així mateix, demana la «determinació» del Govern per activar un «pla de xoc» amb polítiques actives de reindustrialització, que reparteixin la riquesa per tot el territori. La FMC rebutja el tancament de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt.