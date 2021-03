L'encariment de l'energia dispara la inflació a l'1,3% el març al conjunt de l'Estat

L'encariment dels carburants i l'electricitat va disparar la inflació el març l'1,3% respecte al mateix mes de 2020, lluny de la congelació de preus experimentada al febrer. L'INE va publicar ahir l'avanç de l'índex de preus de consum (IPC) de març, un mes que ha estat marcat per l'evolució de l'energia, sobretot en comparació amb la situació de fa un any, quan la pandèmia va paralitzar bona part de l'activitat econòmica. L'INE detecta al març un encariment de l'electricitat i dels carburants i combustibles, que contrasta amb la baixada que sofrien un any abans. D'acord amb les últimes dades del Butlletí Petrolier Europeu, la gasolina i el gasoil d'automoció acumulen encariments de més de l'11% en el que va d'any i els seus preus de venda al públic se situen ja per sobre dels que marcaven abans de l'inici del confinament a Espanya. Aquest avanç contrasta amb les fortes caigudes que van experimentar els primers compassos de la pandèmia.