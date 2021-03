L'FMI revisarà a l'alça el seu pronòstic de creixement per als anys 2021 i 2022

El Fons Monetari Internacional (FMI) millorarà la setmana que ve les seves previsions de creixement de l'economia mundial per a enguany i el següent, actualment situades en el 5,5% i el 4,2%, respectivament, com a reflex de l'impacte positiu dels nous estímuls aprovats i de l'efecte esperat dels progressos de la vacunació en la recuperació de l'activitat en la segona meitat de 2021.

La institució internacional celebrarà entre el 5 i l'11 la seva tradicional reunió de primavera amb el Banc Mundial, que per segon any consecutiu es farà de manera virtual. El 6 d'abril, l'FMI publicarà l'informe ´Perspectives Econòmiques Mundials', que inclou l'actualització de les seves projeccions macroeconòmiques.

«El gener, vam projectar un creixement global del 5,5% en 2021. Ara esperem una major acceleració: en part a causa del suport addicional, inclòs el nou paquet fiscal als Estats Units; i en part a causa de la recuperació esperada potenciada per la vacuna en molts economies avançades a la fi d'enguany», va assenyalar la directora gerent del FMI, Kristalina Georgieva. No obstant això, l'economista búlgara va advertir que, encara que les perspectives han millorat en general, aquestes divergeixen perillosament no sols dins de les pròpies nacions, sinó també entre els països i regions geogràfiques. «De fet, el que veiem és una recuperació, cada vegada més impulsada per dos motors: els Estats Units i la Xina», va dir en referència al petit grup de països que a finals d'enguany estaran molt per davant dels seus nivells de PIB anteriors a la crisi. «Són l'excepció, no la regla», va puntualitzar.

En aquest sentit, Georgieva va advertir que la pèrdua acumulada de renda per càpita en relació amb les projeccions anteriors a la crisi serà de l'11% en les economies avançades per a l'any vinent, mentre que per a països emergents i en desenvolupament, exclosa Xina, la pèrdua serà molt pitjor, i arribarà al 20%, la qual cosa suposa que milions de persones s'enfrontaran a la indigència, la falta d'habitatge i la fam.

Així mateix, va apuntar que, si bé una recuperació més ràpida és una bona notícia en general, també pot generar alguns resultats menys desitjats, incloent el risc que l'acceleració del creixement als EUA pugui provocar un ràpid augment de les taxes d'interès, la qual cosa podria conduir a un fort enduriment de les condicions financeres i a importants sortides de capital de les economies emergents i en desenvolupament. «Això plantejaria grans desafiaments, especialment per als països d'ingressos mitjans amb grans necessitats de finançament extern i elevats nivells de deute.