Treball avisarà per SMS 45.388 afectats per erto del retard de l'ajuda de fins a 900 euros

Treball avisarà per SMS 45.388 afectats per erto del retard de l'ajuda de fins a 900 euros

Un total de 45.388 treballadors afectats per un ERTO i que es van inscriure en el registre públic de la Generalitat per cobrar fins a 900 euros en ajudes rebran entre aquest dimecres i dijous un SMS avisant-los que els diners arribaran amb demora. Des del Departament de Treball insisteixen que els fons estan preparats i a punt per ingressar en els comptes bancaris, però que els problemes informàtics que arrossega el SEPE des de l'atac cibernètic sofert a principis de mes han provocat el retard en l'abonament de les ajudes.

Mentre aquest terç dels 141.795 treballadors en ertos inscrits correctament en el registre de la Generalitat esperen els seus pagaments, la resta ja han cobrat les quantitats en els terminis compromesos per l'administració catalana. On no hi ha hagut cap retard, segons destaquen des de Treball, és en l'abonament dels 2.000 euros per a cadascun dels 187.003 treballadors autònoms inscrits. En aquesta transferència, les dades de la qual han sigut gestionades íntegrament per la Generalitat, no hi ha hagut incidències i tots els beneficiaris ja han cobrat.