El Consell General d'Economistes rebaixa una dècima la previsió de creixement

El Consell General d'Economistes ha rebaixat una dècima la previsió de creixement del PIB per al 2021, fins al 5,6%, després de les dades del 2020 publicades per l'INE la setmana passada i que tot i que fixava el retrocés de l'economia espanyola en el 10,8% –dues dècimes menys del previst– també establia que en el quart trimestre es va mantenir estable davant les estimacions del +0,4%. L'organisme ho atribueix a la quarta onada i l'endarreriment de les vacunacions i dels plans europeus i diu que les esperances de recuperació de l'economia per Setmana Santa «s'han esfumat». També afirma que l'objectiu ara ja és l'estiu, tenint en compte que a l'Estat el 67,8% del PIB prové del sector serveis i d'aquest més del 12% correspon al turisme.