El dèficit de Catalunya se situa en el 0,12% del PIB el gener, fins als 292 milions d'euros

El dèficit de Catalunya s'ha situat en el 0,12% del PIB al gener, fins a 292 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Hisenda. En el total de les comunitats autònomes, el dèficit ha estat de 1.365 milions, un 0,11% del PIB, resultat d'un increment del 6,9% de les despeses i un creixement del 3,9% dels ingressos. A l'Estat, el dèficit ha arribat a l'1,31% del PIB fins al febrer per l'impacte de la covid-19. Els ingressos no financers han caigut un 12,9% davant un augment del 5% de les despeses. Fins al gener d'aquest any, el dèficit conjunt de l'administració estatal, els fons de la Seguretat Social i l'administració regional, exclosa l'ajuda financera, és de 8.139 milions d'euros, equivalent al 0,65% del PIB. El dèficit de l'administració estatal ha arribat a 7.205 milions a finals de gener, el 0,58% del PIB. Per la seva banda, el dèficit de l'Estat equival al 0,54% del PIB, assolint la xifra de 6.697 milions. Els organismes de l'administració central han registrat un dèficit de 508 milions, davant el dèficit de 651 milions de gener de 2020.

L'administració regional ha registrat un dèficit de 1.365 milions al gener. Entre els ingressos, destaca l'augment del 24,5% dels impostos sobre la producció i les importacions, fins a 656 milions. Els ingressos per impostos sobre la renda i patrimoni s'han situat en 3.909 milions, amb una taxa positiva del 7%. Els ingressos per impostos sobre capital han estat de 193 milions.