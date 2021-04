Empresa impulsa ajuts per crear àrees de promoció econòmica urbana als polígons

El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la Direcció General d'Indústria, obrirà una línia d'ajuts de 245.000 euros per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica. L'objectiu és ajudar els ajuntaments i les associacions empresarials a tirar endavant les actuacions prèvies a la constitució dels APEU, que han de contribuir a millorar la competitivitat i eficiència d'aquestes instal·lacions econòmiques. Els APEU són instruments de col·laboració publicoprivada per a la gestió conjunta d'àrees de concentració econòmica, comercials, turístiques, industrials o de serveis.

La finalitat és potenciar la col·laboració entre agents públics i privats per millorar els serveis i l'entorn, evitar la degradació dels espais i augmentar la competitivitat d'aquestes zones.

Actualment, Catalunya disposa de 1.449 polígons d'activitat econòmica de més de mitja hectàrea, que concentren aproximadament 44.000 empreses i 29.000 hectàrees de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d'Activitat Econòmica elaborat pel Departament d'Empresa i Coneixement. D'aquests, només un 14% tenen una entitat de gestió conjunta. En el cas de serveis compartits per les empreses com la seguretat, la recollida de residus i les depuradores d'aigües industrials, no arriba al 25%. Per això, la creació dels APEU ha de permetre incrementar la competitivitat d'aquestes instal·lacions econòmiques.

Els ajuts del Departament d'Empresa i Coneixement es dirigeixen als ajuntaments de Catalunya i les associacions empresarials de més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en un polígon d'activitat econòmica on es vulgui crear l'APEU. Les despeses subvencionables seran les necessàries per crear i impulsar aquestes àrees com la delimitació del perímetre, la identificació de les activitats econòmiques que hi ha a la zona, l'elaboració d'un plànol del terreny i un pla d'actuació, la definició del pressupost o la proposta de conveni amb l'ajuntament, entre altres. La subvenció als ajuntaments serà d'un màxim del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de 15.000 euros d'ajut per projecte de l'APEU. Per a les associacions empresarials, les ajudes seran d'un màxim del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit de 20.000 euros.