La presència d'empreses catalanes a l'Ibex 35 torna a màxims històrics després de la incorporació de Fluidra

La presència d'empreses catalanes a l'Ibex 35 torna a situar-se en màxims històrics després del debut de Fluidra aquesta setmana. Tenint en compte les companyies que tenen la seu social a Catalunya –Grifols, Almirall i Fluidra- i les que mantenen la seu operativa al país malgrat traslladar la seu social a Madrid després de l'1-O –CaixaBank, Banc Sabadell, Naturgy, Cellnex, i Colonial- el selectiu espanyol suma vuit empreses catalanes, un fet que no es donava des del març 1992, pocs mesos després que l'índex borsari entrés en funcionament. D'aquelles, a través d'operacions corporatives només s'han mantingut Catalana de Gas –posteriorment Gas Natural i finalment Naturgy- i Forces Elèctriques de Catalunya (FECSA), ara integrada a Endesa.

La resta d'empreses catalanes que formaven part de l'Ibex 35 poc abans de la celebració dels Jocs Olímpics eren Acesa –la seva fusió amb Áurea va donar peu a la creació Abertis-, la cimentera Asland, el grup FCC, la constructora Cubiertas y MZOV, l'empresa de papereria Sarrió i Aigües de Barcelona. Malgrat que l'Ibex va arrencar amb una forta presència d'empreses catalanes –en la composició inicial n'hi havia sis- Catalunya va anar perdent protagonisme amb el pas dels anys.

El mínim es va assolir entre juliol de 2001 i juny de 2004, quan el nombre d'empreses catalanes es va reduir a tres. Durant aquest període es van mantenir Acesa –el 2003 va passar a ser Abertis-, Gas Natural i FCC. Amb la incorporació del Banc Sabadell el juliol de 2004 es va passar a quatre, i no va ser fins al gener 2007 que la xifra va créixer fins a cinc, amb el retorn d'Aigües de Barcelona. El maig d'aquell mateix any es va afegir a la llista Colonial, i fins al juny de 2016, el nombre d'empreses catalanes a l'Ibex es va mantenir a sis, amb alguns pics puntuals com el del primer trimestre de 2008, on se'n comptaven set. Llavors, la llista estava formada per Abertis, Gas Natural, FCC, Banc Sabadell, Grifols, Colonial i Criteria (després CaixaBank). Aquest grau de presència es va consolidar el passat juny de 2020, coincidint amb la incorporació de la farmacèutica Almirall en substitució de Telecinco, i l'addició de Fluidra ha permès assolir el rècord.



Una mostra representativa

Catalunya representa el 20% del PIB espanyol, segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, mentre que el percentatge d'empreses catalanes sobre el total de l'Ibex és del 22,8%. Segons el professor de borsa d'EAE Business School i assessor financer de GVC Gaesco, Borja Ribera, la quota de companyies catalanes s'adequa a la realitat, i posa de manifest la "fortalesa" del país malgrat no ser "una comunitat atractiva en l'àmbit fiscal". Ara bé, Ribera també apunta que l'Ibex 35 no pot ser l'únic indicador vàlid per avaluar la importància que té un territori sobre l'Estat. "Catalunya és terra de petites i mitjanes empreses, i això no es reflecteix a l'índex", comenta. Per altra banda, també recorda que més de la meitat dels grups de l'Ibex tenen seu a la capital espanyola, mentre que Madrid té un pes sobre el PIB espanyol similar al de Catalunya.

Per altra banda, Ribera troba a faltar la presència d'empreses tecnològiques i considera que el potencial de Catalunya "no està ben representat". "A Catalunya s'ha creat un 'hub' d'empreses que aposten per la innovació; [...] tenim més potencial si ens comparem amb Madrid", subratlla. De fet, aquest expert creu que Catalunya podria seguir guanyant pes a l'Ibex si manté una estratègia capaç d'atraure companyies i facilitar el desenvolupament de les empreses anomenades 'unicorns', valorades en més de 1.000 milions de dòlars (més de 850 MEUR). A Catalunya, Glovo és l'única empresa que, de moment, entra en aquesta categoria.



Els efectes de la covid-19



En els pròxims anys, també caldrà tenir en compte quins efectes tindrà la crisi de la covid-19 sobre la composició de l'Ibex 35. Ribera vaticina que el repartiment dels fons Next Generation EU afavorirà a les empreses especialitzades en infraestructures, mentre que el sector financer, davant un context de tipus baixos, perdrà pes. A hores d'ara, el selectiu espanyol suma cinc entitats bancàries, però la consolidació de fusions podria fer minvar la seva representativitat. Sense anar més lluny, Bankia va deixar de cotitzar aquesta mateixa setmana després de fusionar-se amb CaixaBank.

Per altra banda comenta que els compradors es fixaran en empreses que apostin per les energies renovables i afegeix que, els inversors espanyols, estan cada vegada més acostumats a comprar valors a l'estranger. En aquest sentit, apunta que l'Ibex és un índex que ha quedat "una mica obsolet".



Bon debut de Fluidra i pocs canvis a CaixaBank



Durant la seva primera setmana a l'Ibex 35, les accions de Fluidra han crescut un 5,53%. El divendres 26 de març, abans d'entrar al selectiu, cada títol del grup especialitzat en el sector de les piscines valia 23,5 euros, un valor que s'ha situat en els 24,8 euros al tancament de la sessió d'aquest dijous 1 d'abril.

A CaixaBank –que aquesta setmana ha incorporat definitivament les accions de Bankia-, en canvi, el preu dels títols ha caigut un 0,42% en una setmana. El divendres passat, cada acció de l'entitat valia 2,611 euros, mentre que aquest dijous el seu valor s'ha situat en els 2,6 euros.