Treball diu no haver pagat 36.884 treballadors en ERTO pel ciberatac al SEPE

El Departament de Treball no ha pogut pagar tots els ajuts a treballadors en ERTO abans de la data límit marcada -el primer trimestre- per problemes derivats del ciberatac que va patir el 9 de març el Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE), l'organisme estatal que gestiona les prestacions d'atur.

La conselleria ha abonat 96.408 subvencions d'entre 600 i els 900 euros segons el temps d'afectació, el 68% del total. Falten per cobrar 36.884 treballadors perquè el SEPE no ha enviat les dades necessàries, com ara la durada o el compte bancari; i 8.504 que rebran la transferència un cop regularitzin els deutes pendents. Sí que s'han pogut completar les transferències de 2.000 euros per a 187.392 autònoms i microempreses afectats per la covid.

El SEPE, però, ha atribuït el retard a una petició addicional d'informació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). La petició addicional d'informació sobre els prop de 37.000 registres serà resposta «en el termini més breu possible», segons afirmen fonts de l'entitat d'abast estatal. Fonts del SEPE asseguren que han facilitat al SOC les dades per a la concessió dels ajuts extraordinaris a treballadors en ERTO i amb contractes fixos discontinus afectats pels efectes econòmics de la pandèmia, en virtut del protocol de col·laboració que mantenen ambdós organismes públics.

En qualsevol cas, del total de pendents a pagar, alguns casos (11.256) es podrien resoldre ràpidament perquè ja s'ha acreditat que compleixen els requisits però falta que el SEPE faciliti el número de compte bancari. Els que més preocupen a la conselleria que dirigeix Chakir El Homrani són els 25.628 treballadors dels quals s'ha de rebre tota la informació, tant el compte bancari, com el temps que porten en un expedient.

El Ministeri de Treball assegura que el SEPE està treballant amb normalitat després del ciberatac, que va paralitzar els seus sistemes completament, però el Departament assenyala que els problemes en l'entrega de dades necessàries per tramitar l'ajut són una prova que encara hi ha afectació. «La demora és deu fonamentalment a l'atac informàtic rebut fa setmanes pel SEPE, fet que ha alentit la transferència de la informació necessària per efectuar els pagaments i que, ara mateix, ha paralitzat l'arribada de més dades», indica la conselleria en un comunicat.

El gruix de sol·licitants que no ha rebut l'ingrés s'eleva a 45.388 comptant les 8.000 persones que tenen deutes amb l'administració i que no podran cobrar fins que regularitzin la seva situació.