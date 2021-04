Dissenyen una dessuadora amb un teixit que és hostil per a virus i bacteris

Uns emprenedors han llançat al mercat una dessuadora amb una tecnologia innovadora que «neutralitza» els bacteris i els virus com el de la covid-19 en menys d'un minut. El mes de desembre passat ja van patentar un escut de mans per no tocar mobiliari d'ús públic i evitar la propagació de la covid-19. «Hem evolucionat i estem pensant nous productes perquè la gent vagi més protegida pel carrer amb l'objectiu de promoure una mobilitat més segura», explica a l'ACN l'impulsor del projecte, el masquefí Roger González. Assegura que el virus pot perdurar a la roba fins a 3 dies, «però aquesta dessuadora l'elimina en menys d'un minut». També estan a punt de llançar al mercat un líquid per rentar la roba que permetria protegir-la del virus fins a la següent rentada.

El mes de desembre passat, González, juntament amb dos socis més, Marc Torres i Annabel Medina, van crear la marca Handshield. Es tracta d'un escut de mans per evitar el contacte directe amb objectes i mobiliari d'ús públic amb l'objectiu de prevenir el contagi de la covid-19. Ara, González ha aprofitat l'experiència per llançar al mercat una dessuadora que «neutralitza» i «elimina» el virus en menys d'un minut. En concert, aquesta peça de roba està feta amb un teixit similar al de la mascareta, antivíric i antibacterià. La protecció de la dessuadora es garanteix en un màxim de 100 rentades.

González creu que «no podem sortir al carrer amb les mateixes armes que teníem fins ara perquè ens tornaran a tancar a casa i no acabarem mai». Per això, el seu objectiu és idear productes que garanteixin una «mobilitat més segura». «Tothom porta mascareta que surt al carrer però ens seguim contagiant, per tant alguna cosa s'ha de fer», conclou l'emprenedor.

Un líquid amb nanopartícules

D'altra banda, a Handshield també estan dissenyant un líquid que es podrà afegir a la rentadora al mateix caixetí on es posa el suavitzant i garantirà una protecció temporal a la roba. Segons ha detallat González, es tracta d'un líquid concentrat que conté unes nanopartícules que s'adhereixen als teixits i «es queden fixades a la roba fins que la tornis a rentar». La idea és que aquest producte «pugui arribar a les llars de tot arreu al més aviat possible».