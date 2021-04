CaixaBank començarà a substituir la marca Bankia a les oficines catalanes a partir de dimarts

CaixaBank començarà a substituir la marca de Bankia a les oficines d'atenció als clients a partir de dimarts a Catalunya. Així, es canviarà la retolació interior i exteriors de tota la xarxa, i es personalitzaran amb els logotips de CaixaBank els caixers automàtics de Bankia.

El procés ja ha començat en altres comunitats autònomes on aquest Dilluns de Pasqua no és festiu, com Madrid, i es preveu que duri unes nou setmanes. La setmana passada, un cop enllestida la fusió legal, la imatge de marca ja es va canviar als edificis corporatius del nou banc, com la seu operativa de Madrid i l'antiga seu social de Bankia a València.