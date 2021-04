FGC crea una societat per operar al mercat ferroviari liberalitzat

El Govern ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a crear FGC Mobilitat, una societat per prestar servei ferroviari a viatgers i mercaderies tant nacionals com internacionals, incloent-hi els serveis sobre la Xarxa Ferroviària d'Interès General. La nova societat podrà operar en el mercat en règim de lliure competència i prestar serveis de transport de forma "eficient i competitiva" en un mercat liberalitzat. Així mateix, la nova companyia aspira a prestar els serveis encomanats a FGC pel Govern, com la gestió del nou servei a l'aeroport o els futurs serveis ferroviaris amb el sud de França.