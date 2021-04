H&M preveu tancar 30 botigues a l'Estat i acomiadar més de 1.000 treballadors

H&M ha informat aquest dimarts als treballadors que iniciarà un ERO que podria afectar a més de 1.000 treballadors a Espanya, segons ha indicat CCOO en un comunicat. La multinacional preveu tancar 30 botigues i fer acomiadaments en 94 més. A més, l'empresa tèxtil també ha presentant els seus plans per modificar substancialment les condicions de feina dels treballadors en 24 botigues i una cinquantena de membres de la plantilla, que veurien reduïdes les hores de feina. Segons CCOO, que és el sindicat majoritari a l'empresa, tant el nombre d'afectats com la quantitat de tancaments són "absolutament desproporcionats. Per ara, els sindicats desconeixen l'afectació concreta a Catalunya.

En un comunicat, CCOO ha afirmat que treballarà per reduir "substancialment" el nombre d'afectats per l'ERO i el tancament de botigues, i per exigir que les baixes siguin "el menys traumàtiques possibles" i amb condicions favorables per a la plantilla.