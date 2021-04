L'euríbor puja per segon mes consecutiu i se situa en el -0,487% al març

El principal índex de referència per a les hipoteques, l'Euríbor a un any, ha tornat a créixer per segon mes consecutiu, un fet que no es donava des del mes de maig de l'any passat, i que va coincidir amb l'aixecament del confinament total que el Govern central va decretar a causa de la pandèmia. Segons les dades que va publicat ahir el Banc d'Espanya, l'Euríbor a un any es va situar en el -0,487% el mes de març, lleugerament per sobre del -0,501% que havia registrat el mes de febrer passat.

Durant els últims dotze mesos, però, l'índex de referència per a les hipoteques a l'Estat ha registrat un descens total de 0,221 punts.

Pel que fa a l'evolució històrica del principal índex de refèrencia per a la les hipoteques a un any, l'Euríbor es manté en negatiu des de principis de l'any 2016, i va assolir el seu valor mínim el mes de gener passat, quan es va situar en el -0,505%.