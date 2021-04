L'atur cau en 6.390 persones al març i ara hi ha 505.900 desocupats, un 21,31% més que fa un any

L'atur va caure en 6.390 persones al març respecte al febrer a Catalunya i la xifra de desocupats es va situar en 505.900 persones. El relaxament de restriccions es va reflectir en la primera baixada d'aquest indicador des de l'octubre. Aquesta xifra suposa un descens mensual de l'1,25% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l'atur creix un 21,31%, concretament hi ha 88.853 desocupats més. Catalunya va tancar el març amb 3.376.137 afiliats a la Seguretat Social, 16.989 més que al febrer (0,50%). Tot i això, hi ha 23.651 llocs de feina menys que el març de l'any passat (-0,70%). Pel que fa als treballadors que es troben en ERTO, i que no entren en el còmput d'aturats, n'hi ha 157.873, una baixada respecte als 190.902 del febrer.

Tot i que la tendència és positiva, el nombre d'aturats segueix superant el mig milió i arribant a dades que no s'assolien des del gener del 2016 per l'impacte de la covid.

Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats s'ha situat per sota dels quatre milions de persones, amb 3.949.640 desocupats, després de caure en 59.149 aturats durant el tercer mes de l'any, un descens de l'1,48%. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat, l'atur s'enfila un 11,31%, és a dir, hi ha 401.328 aturats més que el març de 2020, quan es va decretar el confinament domiciliari.

Pel que fa a l'afiliació, la Seguretat Social registra 18.920.902 treballadors de mitjana a Espanya. El Ministeri de Seguretat Social assenyala que s'han recuperat 668.023 afiliats des del maig del 2020, el moment en què es va notar més la pandèmia sobre el mercat laboral.

L'atur només puja a l'agricultura

Dels 505.900 aturats a Catalunya, 228.002 eren homes i 277.898 eren dones i de tots ells, 40.258 eren menors de 25 anys.

Coincidint amb l'aixecament de restriccions com el confinament comarcal, el nombre de persones sense feina inscrites a les llistes dels serveis d'ocupació només puja a l'agricultura amb 328 persones i baixa en tots els altres sectors, amb 388 aturats menys a la construcció, 511 inscrits menys a la indústria i 6.647 desocupats menys en els serveis, el més sensible a les restriccions d'activitat. Així doncs, el sector terciari té ara 371.242 aturats, és a dir el 73% del total.

D'altra banda, també es veu un augment de la desocupació el col·lectiu sense feina anterior amb 828 persones més.

Per demarcacions la reducció de l'atur al març s'ha notat especialment a Girona (-2,73%) i a Tarragona (-2,09%), tot i que també a baixat a Barcelona (-0,95%) i a Lleida (-0,55%).

Els contractes van a l'alça

La formalització de contractes va créixer amb força durant el març, mes en el qual se'n signar 198.819, un 15,51% més que el mes anterior. Si es compara amb el 2020, hi va haver un 9,27% de signatures més, un augment de fins a 16.871 contractes, ja que el març de l'any passat es va veure molt ressentit per l'esclat de la pandèmia. És la primera vegada en un any que la comparació anual en contractació és positiva.

La gran majoria de contractes firmats durant el març van ser temporals, concretament 162.160, un 11,84% més que el mes anterior i un augment del 6,92% interanual. La resta, 36.659, van ser indefinits. En la línia amb la tendència global a l'alça, durant el mes de març es van disparar aquesta modalitat de contractes amb 9.527 firmes més (35,11%). En relació amb el 2020, s'han firmat 6.378 contractes indefinits més (21,06%).

La indústria va ser el sector que més contractacions va tancar durant el març, fins i tot per sobre dels serveis, amb 32.763 signatures.

Caiguda dels ERTO

Durant el mes de març s'ha notat una caiguda dels ERTO, que han passat d'incloure 190.902 persones a protegir-ne 157.873. A mitjans de mes la xifra era més alta, de 165.113 afectats. Les dades mostren que es redueix la bretxa de gènere en els expedients, tot i que continua havent-hi més dones afectades (79.063) que homes (78.810).

El 71% dels empleats amb la feina suspesa en un expedient estan inclosos en una modalitat que comporta exoneracions de les quotes a la Seguretat Social que paguen les empreses.

La caiguda principal s'ha notat en els ERTO d'impediment, que afecten 10.527 persones a Catalunya, la meitat que al mes de febrer. També baixen, tot i que menys, els inclosos en un expedient de limitació fins a les 55.767 persones i els afectats per un ERTO per sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor, fins a 47.434. Fora d'aquestes modalitats, i sense exoneracions, hi ha 44.145 persones en un expedient de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives.

A l'Estat, la xifra total d'afectats també ha baixat fins a les 743.628 persones incloses en un expedient temporal durant el tercer mes del 2021.

La nòmina del SEPE puja a 2.735 milions d'euros

L'import total de la nòmina del SEPE va ascendir a 2.735 milions d'euros durant el febrer, dels quals 475 es van destinar a Catalunya, on hi ha 296.365 beneficiaris de prestacions contributives, subsidis o rentes actives d'inserció que són de 895,8 euros de mitjana.

A l'Estat, durant el segon mes del 2021 es van abonar prestacions d'ERTO per un import de 751,7 milions d'euros. El termini de reconeixement de les ajudes i subsidis continua sent molt més alt que l'any anterior, en concret es triga un 370,54% més, tot i que s'ha reduït un 27,14% en relació amb el gener.