LG cancel·la la participació al MWC després de l'anunci que tanca el negoci de mòbils

Nova baixa al Mobile World Congress del 2021, tot i que aquest cop no està vinculada directament a la pandèmia. La sudcoreana LG cancel·la la seva participació al congrés de Barcelona després d'anunciar oficialment que tanca el negoci de telefonia mòbil. Fonts de la companyia han confirmat a l'ACN que no seran al Mobile d'aquest estiu perquè «no hi ha res a presentar», i no tindria sentit ser al congrés sense cap producte nou a llançar. Tampoc seran al MWC Google, Sony, Ericsson, Nokia, Facebook i BT, entre d'altres.

LG va anunciar ahir en un comunicat després de prendre la decisió al consell d'administració que tanca la divisió de mòbils després d'anys de pèrdues. La companyia sudcoreana ja no traurà nous models al mercat però mantindrà el servei pels models actuals. La sudcoreana se centrarà a dedicar més recursos a àrees amb «creixement» com els components de vehicles, els dispositius connectats, les cases intel·ligents, la robòtica, la intel·ligència artificial o les solucions B2B. La data efectiva de tancament del negoci és el 31 de juliol del 2021.

Segons LG, la companyia treballarà de forma estreta amb proveïdors i socis per «garantir la màxima transparència en la dissolució del negoci mòbil».