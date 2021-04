El Grup Renault i Naturgy s'alien per impulsar el vehicle elèctric i els punts de recàrrega

Naturgy i Grup Renault han arribat a un acord per impulsar la mobilitat sostenible, amb el qual el Renault desplega la gamma de vehicles elèctrics i híbrids endollables i Naturgy potencia la instal·lació de punts de recàrrega i subministrament d'energia renovable. L'acord va ser subscrit ahir pel director general de Renovables, Innovació i Nous Negocis de Naturgy, Jorge Barredo, i el director general de Renault Iberia, Sébastien Guigues, amb l'objectiu d'avançar cap a la descarbonització i començar el desenvolupament conjunt de projectes de mobilitat sostenible. Així, el Renault oferirà, en el marc del pla estratègic Renaulution, una àmplia gamma de productes electrificats els propers anys: de 24 nous models, 12 seran 100% elèctrics i 7 més electrificats. Per la seva banda, Naturgy farà un mapa de distribució geogràfica d'infraestructura de recàrrega elèctrica. L'acord també inclou, entre d'altres, mesures per fomentar el vehicle elèctric en modalitat de rènting i garantir el subministrament d'energia neta a través de punts de recàrrega per a empreses.