Més catalans hauran de presentar la declaració de la renda del 2020 però es preveu recaptar menys a Catalunya

Més catalans hauran de presentar la declaració de la renda del 2020, però l'Estat preveu recaptar menys a Catalunya durant la campanya, que s'inicia aquest dimecres. L'Agència Tributària espera ingressar 2.682 milions dels contribuents catalans, un 5,2% menys, tot i que el nombre de declaracions a pagar creixeran un 6,3% per l'efecte dels ERTO. En total hauran de presentar la declaració 3,81 milions de catalans, un 2% més, dels quals 1,4 milions hauran de pagar. El saldo de la campanya quedarà en 847 milions d'euros, per sota dels 909 del 2019. En canvi, les previsions estatals van a l'alça, fins als 2.119 milions, gràcies a l'augment del 2% dels imports a ingressar i d'un 5,7 dels contribuents que hauran de pagar.

Així doncs, l'Agència Tributària preveu que la campanya acabi amb un resultat net superior als 1.536 milions del 2019 a l'Estat tot i ser un any atípic i marcat per la pandèmia. Hisenda calcula que ingressarà 12.976 milions d'euros, un 2% més que l'any anterior i, en canvi, retornarà 10.857 milions, un 3% menys que el 2019.

Els ERTO han elevat el nombre de contribuents a 21,6 milions de persones a Espanya i també han provocat que el nombre de declaracions a pagar creixi substancialment (+5,7%), ja que quan es tenen dos pagadors l'obligació de declarar baixa als 14.000 euros anuals i el SEPE no està obligat a practicar retenció per la prestació d'atur. En concret, el director general de l'Agència Tributària (AEAT), Jesús Gascón, ha dit en una roda de premsa que com a mínim hi ha 300.000 persones que no havien de fer la declaració anys anteriors i que sí que ho hauran de fer aquest any per haver estat inclosos en un expedient.

El resultat de la campanya catalana serà inferior al de l'exercici anterior, amb un resultat previst de 847 milions d'euros, per sota dels 909 del 2019. Preguntat per què la previsió és diferent, Gascón ha assegurat que el 2020 ha sigut un any "excepcional" i ha apuntat com a possible motiu que "històricament el pes de les altres fonts de renda diferents de les del treball personal ha sigut superior a la mitjana, i si aquestes fonts de renda han caigut en major mesura que les rendes del treball personal, l'impacte recaptatori a Catalunya en termes de saldo de la campanya serà inferior al del conjunt dels declarants".

Pel que fa a les devolucions, l'Agència Tributària també fa un càlcul a la baixa a Catalunya amb una previsió de retornar 1.835 milions d'euros, (-4,5%) a 2,2 milions de contribuents, un 1,8% menys.