Trobar feina a Manresa és més fàcil gràcies a les següents ofertes de treball

Administració i Finances

ARIMANY Selecció Talent selecciona:

TÈCNIC FISCAL COMPTABLE per Puigcerdà

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un Tècnic Fiscal-Comptable per a despatx professional a Puigcerdà. En dependència de la Gerència, gestionarà una cartera de clients, assessorant en matèria fiscal i comptable.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC FISCAL COMPTABLE a Puigcerdà.

Enginyeria

SEAT selecciona:

QA Online Products for Connected Car per Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'àrea de qualitat digital de SEAT, estem creant els fonaments d'una nova era en el món de l'automoció: els productes i serveis digitals del cotxe connectat. Per a ells hem d'assegurar la qualitat percebuda pels nostres clients davant aquesta nova tipologia de producte i adaptar-nos a les noves metodologies de treball. Així que, a més d'assegurar end-to-end l'experiència d'usuari i qualitat dels serveis MOD, smartphone Apps i infotainment Apps, hem de contribuir i aportar una nova visió des del punt de vista de quality assurance.

Funcions:

- Coordinació de projectes digitals específics de vehicle (APPs, Webapps, MOD ...) en l'àrea de qualitat assegurant, durant tot el cicle de vida del producte, la satisfacció de client i el compliment dels requeriments de qualitat.

- Responsable d'alliberament de producte analitzant i monitoritzant la implementació. Avaluar els riscos del projecte, escalant els punts necessaris i proposant activament possibles solucions.

- Definició, planificació i execució de campanyes de test d'usuari en la fase de desenvolupament i de llançament.

- Definir els requeriments de qualitat per a les fases de desenvolupament de producte basats en UX, funcionals, no funcionals i focalitzat en les lessons learned d'incidències.

- Preparar, col·laborar i participar en reunions dels gremis digitals de la companyia, donant suport als projectes com a l'estratègia de cotxe connectat.

- Col·laborar de forma activa amb els equips de desenvolupament tècnic i influir en la qualitat del producte des del seu inici.

- Contribuir a la creació d'entorn innovador, col·laborant amb terceres parts, promovent el saber fer de la digitalització i ajudant a prioritzar les decisions.

Inscripcions i més informació a oferta de QA Online Products for Connected Car a Martorell.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN selecciona:

Oficial Manteniment Industrial per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - tarda.

Les funcions pròpies del lloc són:

-Manteniment preventiu i correctiu de les línies de producció i instal·lacions.

-Manteniment elèctric.

-Manteniment de climatització, fontaneria i edificis.

Inscripcions i més informació a oferta d'Oficial Manteniment Industrial a Manresa.

OPERARIS/ES PREMSES per Martorell

- 5 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARIS/ES PREMSES a Martorell.

TEIXIDORS/ES per Igualada

- 3 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Funcions:

- Confecció i cosit de jerseis.

- Tasques de teixir amb màquina marca Stoll, Simak.

Inscripcions i més informació a oferta de TEIXIDOR/A a Igualada.

GRUP CRIT ESPANYA selecciona:

Op. Netejador/a INDUSTRIAL a Martorell

- 3 vacants.

- Contracte de durada determinada.

- Jornada intensiva - indiferent.

CRIT Martorell selecciona per a empresa de sector siderometal·lúrgic, situada a Martorell, a un / a Operari / a de neteja INDUSTRIAL.

Funcions:

- Realitzar tasques de neteja industrial, tant de la maquinària, com de les instal·lacions de SEAT Martorell.

Inscripcions i més informació a oferta d'Op. Netejador / a INDUSTRIAL a Martorell.

Electromecànic / a INDUSTRIAL a Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

CRIT Martorell selecciona per a empresa del sector automobilístic, situada a Martorell, a un/a Electromecànic/a INDUSTRIAL.

Funcions:

- Realitzar el manteniment de la maquinària dels tallers de SEAT.

- Instal·lació, revisió i reparació de quadres elèctrics industrials.

- Instal·lació revisió i reparació de lluminària a nivell industrial.

- Manteniment preventiu i correctiu de les línies de fabricació.

- Interpretació de plànols de conjunt i d'especejament mecànics.

- Coneixements en instal·lació elèctrica a nivell industrial.

- Realització de proves diagnòstiques bàsiques i controls de qualitat durant la instal·lació, donant resolució a les incidències mecàniques i elèctriques en maquinària industrial.

- Interpretació d'esquemes elèctrics, hidràulics i pneumàtics.

Inscripcions i més informació a oferta d'Electromecànic/a INDUSTRIAL a Martorell.

VEOLIA selecciona:

Tècnics/ques de Manteniment (Climatització) per Igualada

- Jornada completa.

Busquem un perfil Oficial de 1ª Mecànic per a realitzar l'acoblament de plaques solars per a un important projecte internacional.

Aquest projecte té una durada de 6 mesos i incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnics/ques de Manteniment (Climatització) a Igualada.

BARNA LABOR selecciona:

ESP21-063 - Operari-a Magatzem (Esparreguera)

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta d'ESP21-063 - Operari-a Magatzem (Esparreguera).



