Alerta d'atacs cibernètics aprofitant l'inici de la campanya de la renda

L'Institut Nacional de Ciberseguretat, Incibe, ha informat que ha detectat una campanya d'enviament de correus electrònics fraudulents que suplanten l'Agència Tributària per difondre un 'malware' aprofitant els dies d'inici de la campanya de la renda.

A l'esmentada campanya, el correu té com a assumpte: «Acció fiscal». Al cos del missatge se sol·licita a l'usuari que accedeixi a la Seu Electrònica o descarregui un fitxer PDF per accedir a una suposada informació fiscal dirigida al destinatari del correu. Tant el suposat enllaç d'accés a la seu electrònica com el de descàrrega del PDF redirigeixen l'usuari a una pàgina web on es descarregarà el codi 'malware'. El nom de fitxer maliciós té un nom aleatori, tot i que segueix el mateix patró: «9 números aleatoris + .zip».

Aquest 7 d'abril dona inici, un any més, la presentació de declaracions de Renda i Patrimoni a través de la via electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). És necessari tenir en compte diverses mesures de seguretat perquè no hi hagi incidents, davant l'increment de la ciberestafes. La principal amenaça és el denominat 'phishing', o robatori d'informació personal a través del correu electrònic. En general suposa que se sol·liciti a l'usuari que faci urgentment una gestió per no perdre diners. L'Agència Tributària també sol difondre al seu portal web exemples de campanyes fraudulentes de correu en què s'ha suplantat la seva identitat per estafar els ciutadans.

Un d'aquests és precisament en relació amb la declaració de la renda de l'any passat. Aquest missatge deia el següent: «'Se han detectado irregularidades en su declaracion jurata de Renta correspondiente al 2019. Adjunto a este mensaje va su factura con la deferencia que debe. En caso de no realizar el pago en fecha puede incurrir en cargos y multas extras'».

Com detectar possibles enganys

Aquest tipus de missatges, similars a una comunicació oficial, provoquen el temor de l'usuari, que accedeix a portar a terme el tràmit que se li sol·licita. No obstant, hi ha una sèrie d'indicis que mostren que, efectivament, es tracta d'un engany. Entelgy Innotec Security, divisió de ciberseguretat d'Entelgy, recull els quatre elements més comuns que han de despertar totes les sospites: