La Cambra del Berguedà forma 26 joves per entrar al mercat laboral

El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) de Garantia Juvenil ha format 26 joves del Berguedà amb l'objectiu de promocionar i facilitar l'accés d'aquest col·lectiu al món laboral i l'autoocupació.

Concretament, el programa impartit per la Cambra del Berguedà ha permès que els joves d'entre 16 i 29 anys hagin pogut accedir a un ampli catàleg formatiu per capacitar-se en sectors clau de l'economia del territori com les TIC, la logística, la salut i l'administració i gestió d'empreses, entre d'altres, segons informa la Cambra.

El programa ha permès que 4 de cada 10 joves que hi han participat hagin assolit un lloc de treball en acabar el procés formatiu, ja que la taxa d'inserció del programa PICE s'ha situat en un 44% segons es desprèn de l'estudi d'inserció laboral fet el 2020. El 25% de les contractacions que es van realitzar són superiors als 3 mesos i estan relacionades amb les formacions específiques lligades al sector de la informàtica.

D'altra banda, durant els mesos de febrer i març, una trentena de professionals de microempreses i autònoms del sector turístic de la comarca de l'Anoia han participat en les accions formatives organitzades per UEATurisme i subvencionades pel Consorci per a la Formació Contínua.

La voluntat d'aquesta proposta era dotar d'eines per afrontar la nova realitat del sector turístic, en un entorn més digital, internacional i competitiu. Els cursos s'han realitzat a través d'una plataforma virtual. A través d'aquests cursos s'ha pogut treballar diverses disciplines i accions per tal d'aprendre tàctiques adquirir eines i perfeccionar estratègies i coneixements per professionalitzar un sector clau com és el turisme.