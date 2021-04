Disset projectes passen el primer filtre per a la reindustrialització de les plantes de Nissan

Nissan encara la segona fase de la reindustralització amb l'anàlisi de 17 projectes de 13 empreses per ocupar les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca que deixarà buides aquest any. Entre els candidats que han passat el primer filtre, no hi ha cap fabricant de bateries, segons fonts properes a la comissió que selecciona els inversors. La companyia, l'executiu espanyol i el Govern han informat que les empreses que han presentat el quadern de vendes, les línies de finançament i han firmat els acords de confidencialitat són fabricants de vehicles elèctrics o integrants d'un hub d'electromobilitat. Les mateixes fonts han apuntat que no es descarta que un projecte per produir bateries per a vehicles elèctrics es pugui afegir a la llista dels seleccionats, ja que encara que el termini oficial per presentar candidatures s'acabés el 31 de març, la mesa serà «flexible» amb els possibles inversors.

En la mateixa línia, les administracions i Nissan asseguren que «tant la Comissió com KPMG no descarten la possibilitat que augmenti el nombre de propostes interessades en els actius industrials que Nissan té a Catalunya i han mostrat la seva flexibilitat per gestionar en les pròximes dates noves possibles expressions d'interès de potencials inversors».

Fins ara, s'han donat a conèixer diversos candidats per quedar-se els terrenys de la multinacional japonesa a Catalunya, i un d'ells era la multinacional de bateries sud-coreana LG Chem, que no estaria entre els candidats que han presentat la carta d'intencions ara mateix. Sí que ha complert tots els tràmits el fabricant suec de camions elèctrics Inzile, que va anunciar fa dos mesos que tenia intenció de produir 5.000 vehicles a Barcelona.

En un comunicat, els sindicats es van mostrar ahir preocupats per «l'estancament que s'està produint en les opcions de plantes de fabricació de bateries» i han fet una crida a les administracions a implicar-s'hi.