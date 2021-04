L'atur torna a baixar a la Catalunya Central després de tres mesos de puges

El nombre d'aturats registrats va tornar a caure al conjunt de la Catalunya central el mes de març després de tres mesos consecutius d'increments. El mes passat es va tancar amb un total de 33.188 aturats registrats, 319 menys que el mes anterior, el que suposa un descens del 0,95%. En el conjunt català, el descens del nombre de persones sense feina inscrites a les oficines de Treball va ser superior, de l'1,25%.

Al territori central, el nombre d'aturats havia anat augmentant des del passat mes de novembre, quan va tenir lloc l'últim descens fins a aquest març. En aquella ocasió va ser del 0,37%. Des d'aleshores, s'havien anat registrant increments, rellevant el mes de desembre (5,07%), i menors els dels mesos de gener (0,55%) i febrer (1,71%).

El descens del nombre d'aturats registrats ha tingut lloc, el mes de març, a totes les comarques de la Catalunya central, excepte a l'Anoia i al Solsonès, on s'han donat increments del 0,12% i el 0,83%, respectivament. A la resta, s'han registrat descensos. Destaca especialment el de la Cerdanya, de l'11,1%. Més en la línia de la mitjana nacional han estat els del Berguedà (-1,69%) i el Bages (-1,41%). Per sota d'aquests s'han situat els de l'Alt Urgell (-0,79%), el Baix Llobregat (-0,31%) i el Moianès (-0,29%).

L'atur d'un any a l'altre

En termes interanuals, la Catalunya central continua incrementant el seu atur a un ritme menor que el del conjunt català. Així, durant el mes de març el nombre de persones sense feina registrades a Treball va ser de 5.121 més que un any enrere, el 18,25%, en termes percentuals.

Al conjunt català, aquest increment interanual va ser del 21,26%, en tancar-se el mes de març amb 88.686 aturats registrats més que en el mateix mes del 2020, quan encara no es feien del tot visibles els estralls laborals de la pandèmia.Curiosament, el mes de març de l'any passat, quan es va donar els primers símptomes de l'impacte del coronavirus al mercat de treball, la Catalunya central va incrementar el seu nombre d'aturats relatius respecte de l'any anterior per sobre de la xifra catalana. Des d'aleshores, però, el ritme d'increment de l'atur en termes interanuals sempre ha estat més disparat al conjunt català que al territori central, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

La Cerdanya creix el 57,84%

Per comarques, destaca l'increment interanual encara molt notable de la Cerdanya, del 57,84%. També estan per sobre de la mitjana catalana els augments de l'Alt Urgell (34,09%), el Moianès (27,76%) i Solsonès (21,47%).

Per contra, les comarques amb un major índex d'industrialització, com són l'Anoia, el Bages i el Berguedà, han registrat, el març, increments respecte del mateix mes de l'any anterior per sota de la mitjana nacional: del 16,3%, el 17,26% i el 17,98%, respectivament.