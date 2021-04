Els bancs afirmen que busquen una major fidelització dels clients

Durant l'últim exercici, bona part de les entitats financeres han optat per endurir les condicions dels seus productes i aconseguir que els clients paguin més comissions.

Els experts assenyalen que aquesta tendència es mantindrà en el temps, ja que en un context de tipus d'interès en negatiu i de grans provisions per fer front a la pandèmia, les entitats s'han vist obligades a buscar noves fórmules per generar ingressos. La majoria argumenten que busquen noves formes per aconseguir una major fidelització dels clients.

Un dels exemples és CaixaBank. A partir de l'octubre passat, l'entitat va introduir una comissió de manteniment de 60 euros trimestrals als seus comptes corrents. Els clients només paguen 15 euros trimestrals si tenen un compte que disposi d'uns ingressos mensuals de més de 600 euros, una pensió de més 300 euros o bé mantinguin més de 20.000 euros en fons d'inversió, assegurances d'estalvi o plans de pensió individual. Per evitar el cobrament d'aquest import, els usuaris han de realitzar almenys tres compres al trimestre amb la targeta de crèdit o bé tenir domiciliats tres dels seus rebuts.

La fórmula que segueix el Banc Santander és similar. El novembre passat l'entitat va llançar un nou model per particulars i empreses basat en un compte únic associat a serveis essencials amb zero comissions pels clients vinculats. Per ser vinculat, fa falta que el client tingui la seva nòmina o pensió, tres rebuts domiciliats i un producte de finançament, d'estalvi o de protecció. Els clients que solament tenen una nòmina o ingressos, o només producte d'estalvi, finançament o protecció, paguen deu euros al mes pel manteniment del compte corrent i els serveis essencials. Els clients que no tenen els ingressos domiciliats ni productes contractats paguen 20 euros al mes.

Grau de vinculació

La majoria d'entitats aposten per oferir una quota gratuïta al col·lectiu de persones joves. És el cas del Banc Sabadell, que manté la gratuïtat del compte Expansió per a menors de trenta anys i també per a jubilats amb pensió domiciliada. La gratuïtat per a la resta de clients depèn del grau de vinculació, com ara la domiciliació de la nòmina i la contractació d'assegurances de protecció. De forma similar, el BBVA demana la domiciliació de la nòmina, la pensió, l'atur o l'acumulació d'ingressos trimestrals d'almenys 2.5000 euros per accedir al compte Va Contigo. D'altra banda, també ofereix un compte per a joves sense comissions d'administració ni de manteniment.

Consultades sobre l'antelació amb què informen sobre els canvis en la política de comissions als seus clients, les entitats asseguren que es respecta el preavís quan hi ha canvis de condicions i, per tant, la comunicació a clients particulars s'envia amb una antelació mínima de dos mesos abans de la introducció dels canvis.

També sostenen que analitzen de forma periòdica la seva oferta comercial per adaptar-la a les dinàmiques competitives del mercat. La majoria d'elles defensen que els canvis en la política de comissions tenen l'objectiu de fomentar la vinculació dels clients a l'entitat i argumenten que les condicions per ser client vinculat són senzilles de complir.