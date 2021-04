El comitè demana a Seat que aboni una paga de beneficis malgrat les pèrdues

El comitè d'empresa de Seat ha demanat a la direcció que la plantilla cobri la paga de beneficis vinculada a l'activitat del 2020, tot i que la companyia va tancar l'exercici amb pèrdues, en considerar que se la mereixen pels sacrificis fets en el context de la pandèmia.

En una entrevista amb Efe, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha explicat que els dos principals sindicats (UGT i CCOO) ja han traslladat la petició a la direcció, i s'ha mostrat convençut que serà receptiva i respondrà positivament. «És una proposta lògica en el context actual, tenint en compte tot el que hem hagut de passar, l'ERTO, les mascaretes, la feina amb els respiradors per ajudar en la lluita contra la covid-19. Creiem que serviria per compensar-ho», ha assenyalat Carnero. El president del comitè i de la UGT de Catalunya ha apuntat que correspon a la direcció concretar de quant hauria de ser la paga, però creu que l'empresa «serà assenyada i responsable a l'hora de contestar» i «que dirà que sí». Seat va tancar l'exercici del 2020 amb un resultat negatiu després d'impostos de 194 milions, segons la comptabilitat espanyola, davant dels 346 milions de beneficis d'un any abans, per l'impacte de la crisi generada per la covid-19, que va llastar les seves vendes, que van baixar el 25,6%. L'any passat els treballadors de Seat van percebre 1.300 euros com a paga de beneficis, la més alta rebuda fins llavors després d'un 2019 en què l'automobilística va batre el seu rècord de producció, vendes i benefici operatiu. A aquests 1.300 euros, el màxim fixat fins ara en el conveni, l'empresa n'hi va sumar 250 més com a reconeixement de la contribució de la plantilla als guanys. La paga de beneficis del 2020 va ser la quarta des que es va instaurar aquesta modalitat, a més de la més alta, i amb la qual Seat ja ha premiat els treballadors amb un bonus variable acumulat d'uns 4.000 euros.

L'ingrés extraordinari es va posar en marxa en el conveni col·lectiu signat el 2016 i preveu un interval que va dels 150 euros per empleat a un màxim de 1.300 euros quan l'empresa aconsegueixi benefici operatiu.

La fórmula que recull el conveni, inspirada en el que tenen els empleats de Volkswagen d'Alemanya, també preveu l'abonament entre el 0,1% i el 0,5% en cas de reducció de les pèrdues respecte a les previsions inicials quan es doni un resultat negatiu.