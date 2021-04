L'AIReF redueix la previsió de creixement al 6,6% el 2021 i el dèficit públic al 7,6%

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIRef) ha rebaixat del 8,2% al 6,6% del PIB les previsions de creixement de l'Estat per al 2021, és a dir, 1,6 punts menys respecte a la tardor. L'AIReF ho atribueix a la «severitat que ha seguit mostrant la crisis sanitària « i la revisió de l'impacte macroeconòmic del Pla de Recuperació i Resiliència, que tardarà més del previst a implantar-se. L'organisme estima que el dèficit públic baixarà al 7,6% el PIB, poc més de tres dècimes menys respecte a les previsions de la tardor, i el deute se situarà en el 118,7% del PIB. Amb tot, l'AIReF recomana una estratègia fiscal a mitjà termini «realista i creïble» que garanteixi la sostenibilitat de les administracions públiques. L'AIReF subratlla que després de més d'un any de pandèmia, la situació econòmica i dels comptes públics encara estan marcades per un «alt grau d'incertesa sobre la seva evolució», però confia en l'avanç en els plans de vacunació.