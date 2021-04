Els locals en carrers de vianants facturen el 30% més, segons Laborde Marcet

Els comerços en carrers de vianants facturen un 30% més respecte a la resta, segons la consultora immobiliària Laborde Marcet. L'aposta per eixos comercials de les grans ciutats sense vehicles afavoreix el consum a peu de carrer i, al mateix temps, revaloritza els preus dels locals fins a un 20%, la qual cosa podria provocar renegociacions de les rendes entre propietaris i inquilins. La consultora situa Barcelona «a l'avantguarda» d'aquest tipus d'actuacions urbanístiques, amb l'anunci de projectes per als carrers Pelai, Consell de Cent, Rocafort, Girona i Comte Borrell. A aquests s'hi sumen les actuacions a la Ronda Universitat i l'avinguda Diagonal per guanyar espai per al vianant i reduir i el trànsit i la contaminació acústica.