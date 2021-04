El MWC, «esperançat» de poder reunir el sector del mòbil el juny a Barcelona

El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, va aclarir ahir qualsevol dubte sobre la celebració del Mobile World Congress de Barcelona 2021 i va confirmar que l'esdeveniment segueix endavant, malgrat que alguns participants han decidit no participar físicament per la pandèmia de la Covid-19.

«Ens veiem d'aquí dotze setmanes al Mobile», va assegurar en un escrit el màxim responsable de la patronal de les telecomunicacions GSMA, organitzadora del MWC, que va haver de cancel·lar l'edició del 2020 per la crisi del coronavirus i ajornar fins a finals de juny la cita d'aquest any.

Hoffman reconeix que l'últim any ha estat «disruptiu», però es mostra esperançat sobre el futur i, en particular, sobre la propera edició de l'MWC21, que se celebrarà sota el lema «Connected Impact» (Impacte Connectat) del 28 de juny a l'1 de juliol al recinte firal de la Gran Via. Hoffman assenyala que «no tothom podrà assistir en persona» al congrés «i això està bé», ja que l'MWC, explica, reforçarà l'esdeveniment físic amb un programa virtual que permetrà participar i seguir el contingut de la fira des de la distància.

De moment, són una desena les companyies que han decidit no acudir a Barcelona per evitar riscos per la Covid, entre elles Nokia, Sony, Ericsson, Microsoft, Cisco, Oracle, Intel, Facebook o British Telecom. En l'MWC s'exposaran les últimes novetats en tecnologia mòbil, però també es parlarà de 5G, d'intel·ligència artificial, de l'Internet de les Coses (IoT) i el ´big data', entre d'altres temes. La consellera delegada d'Accenture, Julie Sweet; el CEO d'IBM, Arvind Krishna; el fundador de Revolut, Nik Storonsky; el director executiu i president de ZTE, Xu Ziyang, i el president de Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon, són alguns dels ponents confirmats en l'edició d'aquest any, que estarà marcada per les mesures de seguretat: els participants hauran d'accedir al recinte firal amb mascareta FFP2 i presentar un test de coronavirus negatiu realitzat amb una antelació màxima de 72 hores.

La GSMA ha pactat amb el Govern espanyol facilitar l'entrada a Espanya de visitants procedents de fora de la UE. Si bé actualment existeix una denegació d'entrada a Espanya per a qualsevol ciutadà d'un país de fora de la UE a causa de la pandèmia, la GSMA i el Ministeri de l'Interior han acordat aprofitar l'excepció que es fa per als «treballadors altament qualificats», de manera que els inscrits per participar en el Mobile d'aquest any, ja siguin expositors, assistents, patrocinadors o socis, s'inclouran en aquesta categoria.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va dir ahir que la confirmació de la celebració del MWC suposarà definitivament el «punt d'inflexió» per a «la recuperació i el reinici de l'activitat econòmica» de la ciutat.